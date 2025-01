Husten geht einfach nicht weg? Was jetzt hilft

Etwa ein Viertel aller Menschen kämpft nach einer Atemwegsinfektion noch wochenlang mit hartnäckigem Husten. Doch was steckt dahinter, und was kann man tun? Ein Überblick über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und vorbeugende Maßnahmen.

Der Winter ist da, und mit ihm die Erkältungs- und Grippewelle. Im Büro fehlt die halbe Belegschaft, in der U-Bahn wird geschnieft bis zum geht nicht mehr, und selbst nach überstandener Krankheit bleibt der Husten oft noch hartnäckig. Doch was tun, wenn die Symptome einfach nicht verschwinden? Wir klären, warum der Husten so lange bleibt und welche Hausmittel und Behandlungen wirklich helfen.

Was ist postinfektiöser Husten?

Wenn die Erkältung vorbei ist, aber der Husten bleibt, spricht man von postinfektiösem Husten. Dabei handelt es sich um eine Reizung der Bronchien, die noch Wochen nach der Infektion bestehen kann.

Typische Symptome:

Anhaltender Husten, oft durch Reize wie Kälte oder Parfüm ausgelöst

Keine weiteren Erkältungssymptome wie Fieber oder Schnupfen

Ist der Husten noch ansteckend?

Meistens ist der Husten nicht mehr ansteckend, sobald andere Symptome abgeklungen sind. Dennoch gibt es Ausnahmen, wie bei Keuchhusten, weshalb bei längerem Husten immer ein Arztbesuch ratsam ist.

Grundsätzlich gilt: Ein Husten, der länger als vier Wochen anhält, sollte ärztlich abgeklärt werden. Neben einem postinfektiösen Husten können auch andere Ursachen wie Reflux (aufsteigende Magensäure) oder Allergien dahinterstecken.

SOS-Hilfe durch Hausmittel

Wer schon die vierte Packung Hustenzuckerl gekauft und mehrere Hustensäfte geleert hat, kann auf bewährte Hausmittel zurückgreifen:

Feuchte Luft: Regelmäßig lüften und feuchte Tücher im Raum aufhängen.

Viel trinken: Wasser und Tees mit Salbei, Thymian oder Ingwer beruhigen die Schleimhäute.

Honig: Zwei Teelöffel pur oder im Tee wirken antibakteriell und beruhigend.

Ätherische Öle: Lindern den Hustenreiz (Vorsicht bei Kleinkindern).

Reicht das nicht aus, können kortisonhaltige Inhalatoren (Asthmasprays) vom Lungenfacharzt verschrieben werden.

Kann der Husten chronisch werden?

In der Regel nicht. Ein postinfektiöser Husten ist harmlos und klingt meist von selbst ab. Erste Anzeichen einer Besserung sind bereits ein gutes Signal.