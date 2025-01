× Hautpflege im Winter: SOS-Tipps für gereizte Haut

Im Winter muss unsere Haut so einiges durchmachen: Trockene Heizungsluft, kalter Wind und niedrige Luftfeuchtigkeit können sie reizen und austrocknen. Damit Sie auch in der kalten Jahreszeit einen strahlenden Teint behalten, sollten Sie folgende SOS-Tipps beachten.

Sie ist fahl, trocken und spannt: Die winterliche Kälte gefällt unserer Haut so gar nicht. Durch die kalten Temperaturen nimmt der Eigenschutz der Haut ab, da sich ab unter acht Grad kein Fett mehr produziert. Zusätzlich ist die Haut weniger gut durchblutet als im Sommer, was bedeutet, dass sie weniger mit wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Deshalb erfordert die Haut in der kalten Jahreszeit besonders viel Aufmerksamkeit. Mit diesen Tipps bleibt Ihre Haut auch im Winter gepflegt und gesund.

Honig: Das natürliche Mittel für trockene Lippen

Rissige, spröde Lippen sind ein häufiges Winterproblem. Statt zu chemischen Lippenbalsamen zu greifen, können Sie auch Honig verwenden. Das süße Naturprodukt spendet Feuchtigkeit, wirkt antibakteriell und unterstützt die Heilung. Einfach eine dünne Schicht auf die Lippen auftragen, einige Minuten einwirken lassen und sanft abtupfen.

Milde Reinigungsprodukte und lauwarmes Wasser

Heißes Wasser mag an kalten Tagen verlockend sein, doch es entzieht der Haut wertvolle Öle. Verwenden Sie stattdessen lauwarmes Wasser und milde Reinigungsprodukte ohne aggressive Inhaltsstoffe. Diese reinigen sanft, ohne die empfindliche Winterhaut zusätzlich zu strapazieren. Nehmen Sie von alkoholischen Gesichtswassern Abstand und greifen Sie lieber zu reichhaltigen Lotionen und Ölen.

Nach dem Duschen: Eincremen ist Pflicht

Das Wasser in der Dusche entzieht der Haut Feuchtigkeit, deshalb ist es besonders wichtig, sie direkt danach einzucremen. Achten Sie dabei auf Produkte, die frei von Duft- und Konservierungsstoffen sind. Diese können Reizungen vorbeugen und die Hautbarriere stärken.

Ausgewogene Ernährung und ausreichend Wasser

Eine gesunde Haut beginnt von innen. Sorgen Sie für eine ausgewogene Ernährung mit genügend Vitaminen und Mineralstoffen. Omega-3-Fettsäuren, die in Nüssen, Lachs und Leinsamen enthalten sind, unterstützen die Hautgesundheit. Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken – auch im Winter!

Luftbefeuchter: Die Retter für trockene Raumluft

Trockene Heizungsluft entzieht der Haut Feuchtigkeit. Ein Luftbefeuchter sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt und Ihre Haut weniger austrocknet. Alternativ können Sie auch eine Schale mit Wasser auf die Heizung stellen.

Schützen Sie Ihre Haut mit Handschuhen und Haube

Schützen Sie Ihre Haut vor eisigem Wind und Kälte. Handschuhe und eine Haube bewahren Hände und Gesicht vor dem Austrocknen. Wählen Sie Materialien, die die Haut nicht reizen, wie Baumwolle oder Fleece.