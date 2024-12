× Face Mapping: Das verraten Pickel über unsere Gesundheit

Pickel sind lästig und können unser Selbstbewusstsein ganz schön beeinträchtigen. Doch Hautunreinheiten sind nicht nur ein kosmetisches Problem – sie können auch Hinweise auf unsere Gesundheit geben.

Ein Pickel an der Stirn, dem Kinn oder auf den Wangen lässt uns bereits beim morgendlichen Blick in den Spiegel verzweifeln. Doch die Position der Pickel ist kein Zufall, so das Konzept des „Face Mapping“. Diese Methode sieht das Gesicht als eine Art Landkarte, die Aufschluss über die Gesundheit unserer Organe und Körpersysteme geben soll.

Was ist Face Mapping?

© Getty Images ×

Bei dem sogenannten „Face Mapping“ handelt es sich um eine Art Hautanalyse, die bestimmte Gesichtszonen mit verschiedenen Organen oder gesundheitlichen Problemen verbindet. Die Idee dahinter: Pickel, Rötungen oder andere Hautprobleme sind nicht zufällig, sondern Signale unseres Körpers. Moderne Dermatologie und alte Heilmethoden vereinen sich in diesem Konzept, um Ursachen für Hautunreinheiten besser zu verstehen.

Die Bedeutung der einzelnen Gesichtszonen

Stirn

Zugehöriges Organ: Verdauungstrakt und Blase

Hautprobleme in diesem Bereich können auf schlechte Ernährung, Dehydrierung oder Stress hinweisen. Häufige Auslöser sind fettige Lebensmittel oder ein Mangel an Wasser. Chinesische Traditionsmediziner sind davon überzeugt, dass der Grund für die Position des Pickels an der Stirn in der Verdauung liegt. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine ballaststoffreiche Ernährung können helfen.

Nase

Zugehöriges Organ: Herz und Kreislauf

Pickel auf der Nase könnten mit Bluthochdruck, erhöhtem Cholesterinspiegel oder einer fettigen Ernährung in Verbindung stehen. Achten Sie auf gesunde Fette und versuchen Sie, regelmäßig zu trainieren, um den Kreislauf zu stärken.

Wangen

© Getty Images ×

Zugehörige Organe: Lunge und Atemwege

Hautunreinheiten auf den Wangen sind oft mit Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung oder Rauchen verbunden. Schon beim Abstützen des Kopfes werden die Bakterien schnell auf die Wangen übertragen. Zudem können diese Pickel auf Allergien oder Atemwegserkrankungen hindeuten. Eine saubere Umgebung und frische Luft sind hier essenziell. Verbringen Sie am besten viel Zeit an der frischen Luft und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig.

Kinn und Kieferlinie

Zugehöriges System: Hormonhaushalt

Pickel in diesem Bereich treten oft in Verbindung mit hormonellen Schwankungen auf, z. B. während der Menstruation oder bei Stress. Gegen diese Pickel können Sie leider nicht so viel machen, allerdings können Ruhe und Stressbewältigung helfen, die Haut zu beruhigen.

Schläfen

Zugehöriges Organ: Nieren

Pickel an den Schläfen oder in der Nähe der Ohren könnten auf eine Überlastung der Nieren hindeuten. Mögliche Ursachen sind Übergewicht, Bluthochdruck oder ein Mangel an Flüssigkeit. Um die Nieren zu entlasten, ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen – idealerweise mindestens 1,5 Liter täglich. Wasser und ungesüßter Tee sind besonders empfehlenswert. Brennnesseltee ist eine gute Wahl, da er die Harnproduktion anregt und die Nieren zusätzlich bei der Entgiftung unterstützt.

Grenzen des Face Mapping

Auch wenn diese Technik spannende Einblicke bietet, sollte sie nicht als Ersatz für ärztliche Diagnosen verwendet werden. Dermatologische oder gesundheitliche Probleme können viele Ursachen haben, und manchmal sind sie genetisch bedingt oder durch äußere Faktoren wie Pflegeprodukte beeinflusst.