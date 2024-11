Lindsay Lohan altert rückwärts - Star-Dermatologin verrät, was dahinter steckt

Lindsay Lohan sorgt aktuell mit ihrem neuen Look für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin ist kaum wiederzuerkennen und wirkt frischer, jünger und erholter als je zuvor. Wir enthüllen was dahinter steckt.

Es ist über 26 Jahre her, dass Lindsay Lohan mit ihrem Kinodebüt in „Ein Zwilling kommt selten allein“ zum Weltstar wurde. Damals war sie gerade mal zwölf Jahre alt. Heute, mit 38, scheint sie wie in einen Jungbrunnen gefallen. Fans und Experten sind sich einig: Die Schauspielerin sieht besser aus denn je. Doch wie hat sie diesen beeindruckenden Glow-Up geschafft? Star-Dermatologin und Beauty-Expertin Dr. Emi Arpa verrät auf Social Media, welche Eingriffe dafür möglicherweise verantwortlich sein könnten.

Lindsay Lohan ist in den Jungbrunnen gefallen

Vor ein paar Jahren wirkte Lindsay Lohans Gesicht noch aufgedunsen und unnatürlich. Heute strahlt sie mit einem straffen, klar definierten und jugendlich-frischen Teint. Laut Dr. Emi hat Lohan wahrscheinlich ihre alten, verrutschten Filler auflösen lassen, um ihre Gesichtskonturen zu harmonisieren. „Sie hat plötzlich nicht mehr diesen aufgedunsenen Hyaluronsäure-Look", so die Dermatologin. Stattdessen wirkt ihr Gesicht weicher und vitaler.

2019 © Getty Images ×

Doch das ist längst nicht alles: Dr. Emi Arpa vermutet, dass ein sogenanntes Minilifting im Mittelgesicht im Spiel war, um die Haut zu straffen. „Über einen Zugang im Mund und am Haaransatz kann man das auch sehr sehr gut verstecken." Die Ergebnisse sehen oft unglaublich natürlich aus. Zusätzlich könnte ein dezentes Brauenlifting oder eine Lidplastik ihre Augenpartie geöffnet haben.

2024 © Getty Images ×

Aber nicht nur ästhetische Maßnahmen haben zu Lohans Verwandlung beigetragen. Seit einigen Jahren lebt die Schauspielerin ein ruhigeres und gesünderes Leben. Nach turbulenten Zeiten voller Drogen- und Alkohol-Skandale, Gerichtsprozesse und Entzugskliniken hat sie 2022 ihren Partner Bader Shammas geheiratet. 2023 wurde das Paar Eltern eines Sohnes, Luai.

Lindsay Lohan mit ihrem Ehemann Bader Shammas © Getty Images ×

Auch optisch merkt man, dass sie ihr Leben grundlegend verändert hat. Der gesündere Lifestyle, weniger Stress und wahrscheinlich auch eine bewusste Hautpflege spiegeln sich in ihrem Gesamtbild und ihrer Ausstrahlung wider. Auch Dr. Emi weiß: Zufriedenheit und Selbstbewusstsein strahlen oft mehr als jede Schönheitsbehandlung.