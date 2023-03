Schauspielerin Lindsay Lohan ist schwanger

Lindsay Lohan ist zum ersten Mal schwanger. Die Schauspielerin erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas Nachwuchs.

Bei der 36-jährigen Schauspielerin Lindsay Lohan läuft es sowohl beruflich auch als privat derzeit so richtig rund: Im vergangenen Jahr gab sie als Schauspielerin ihr Comeback und heiratete die Liebe ihres Lebens. Und jetzt gibt es die nächsten großartigen Neuigkeiten: Lindsay ist schwanger!

"Wir freuen uns auf die Ankunft unseres neuen Familienmitglieds und freuen uns auf das nächste Kapitel in unserem Leben", sagt sie gegenüber dem Promi-Portal "TMZ". Auf Instagram postete Lohan das Foto eines Baby-Stramplers mit der Aufschrift "Coming soon". "Wir sind gesegnet und aufgeregt", schreibt sie zu dem Posting.

Ein Pressesprecher des "Falling for Christmas"-Stars berichtet gegenüber "Page Six", wie es der werdenden Mutter in ihrer Schwangerschaft geht: "Sie fühlt sich großartig und ist überglücklich."

Lindsay Lohan und Bader Shammas gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort, nachdem sie im November 2021 ihre Verlobung bekanntgegeben hatten. "Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Er hat mich gefunden und wusste, dass ich Glück und Anmut finden wollte, alles zur gleichen Zeit", schwärmte Lohan damals.