× Gesicht gelähmt: Meghan Trainor warnt vor DIESER Beauty-OP

Die erst 30-jährige Meghan Trainor hat bereits Erfahrungen mit kosmetischen Eingriffen wie Botox und Co. gemacht. Doch nach einer missglückten Unterspritzung warnt die Sängerin jetzt andere Frauen vor der Behandlung.

Meghan Trainor steht zu ihren Beauty-Eingriffen. Doch eine Behandlung hat sie im Nachhinein bereut, wie die Sängerin jetzt im Podcast "Workin' On It" verriet. Unter den Nebenwirkungen leidet Meghan immer noch, denn diese sorgen für anhaltende Einschränkungen im Gesicht. Doch davon lässt sich Meghan nicht abschrecken, denn die nächste Beauty-OP ist bereits in Planung.

Meghan Trainor bereut Lip Flip

Unterspritzungen mit Botox und Hyaluron boomen, und auch Meghan Trainor hat bereits Erfahrungen mit den verjüngenden Beauty-Behandlungen gesammelt. In ihrem Podcast verriet die Sängerin, dass sie sich in der Vergangenheit Botox im Stirnbereich injizieren ließ. Doch ihr letzter Besuch beim Beauty-Doc brachte nicht die gewünschten Ergebnisse – im Gegenteil: Eine umstrittene Behandlung, zu der sie sich überreden ließ, endete mit einer bitteren Enttäuschung.

© Getty Images ×

Bei der besagten Behandlung, einem sogenannten Lip Flip, wird Botox in die Muskulatur rund um die Lippen injiziert. Dadurch sollen die Lippen optisch voller wirken, da sie nach außen gedreht werden und mehr vom Lippenrot sichtbar wird – ganz ohne den Einsatz von Filler wie Hyaluron. Der Effekt soll einen natürlichen Schmollmund zaubern. Doch bei Meghan ging der Eingriff leider schief.

Meghan kann nicht mehr richtig lächeln

"Ich dachte, dadurch könnte ich erstmals in meinem Leben eine schöne und vor allem sichtbare Oberlippe haben", erklärte Meghan, die sich an ihren schmalen Lippen gestört hatte. Doch das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend: Die Botox-Injektionen lähmten ihre Muskeln so stark, dass sie nicht mehr richtig lächeln kann. In einem Video zeigte die „Lips Are Movin“-Interpretin mit Humor, wie stark ihre Mimik eingeschränkt ist – selbst ein breites Lächeln wirkt jetzt steif und unnatürlich.



Nächste Beauty-OP steht an

Trotz des missglückten Botox-Eingriffs lässt sich Meghan Trainor nicht von weiteren Schönheitsbehandlungen abhalten. Im Gegenteil: Die Sängerin plant nun einen größeren Schritt und möchte sich einer Brust-OP unterziehen. Grund dafür sind die Veränderungen, die zwei Schwangerschaften hinterlassen haben. „Jetzt sind es nur noch schlaffe Säcke“, erklärt Meghan offen und fügt hinzu, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlt.

Statt auffälliger Veränderungen wünscht sich Meghan aber eher kleine, natürlich wirkende Brüste mit einem Implantat, das ihrem Körpergefühl entspricht. Für sie ist dieser Eingriff nicht nur kosmetisch, sondern ein wichtiger Schritt, um ihr Selbstbewusstsein zurückzugewinnen.