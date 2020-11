Das britische Dschungelcamp findet derzeit im Gwrych Castle statt - dort ereignete sich ein tragischer Unfall.

Die Produktion des Hit-Formates "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" steht unter keinem guten Stern; nun hat sich etwas ganz schreckliches ereignet. Die britische Version des "Dschungelcamps" findet derzeit auf Gwrych Castle statt. Es ist ein Grusel-Schloss in Wales.

Todesdrama beim Dschungelcamp

Nun hat sich gleich in der Nähe des Ortes ein tragischer Unfall ereignet. Eine Frau wurde von einem Auto erfasst und getötet; sie starb am Unfallort. Unklar soll sein, ob es sich bei der Frau um einen Fan der Sendung handelt. Es soll immer wieder vorkommen, dass Leute zur Burg pilgern in der Hoffnung, einen Blick auf die Promis zu erhaschen. Doch erste Annahmen gehen eher in die Richtung, dass es sich bei der Frau um eine Dame aus der Gegend handle, die lediglich am Nachhauseweg war.

Dschungelcamp: Schwierige Bedingungen

Zuerst musste das Dschungelcamp unter normalen Bedingungen - im Australischen Dschungel - abgesagt werden. Dann wurde bekannt, dass das deutsche Camp, nicht im Schloss stattfinden könne. Auch die Reisebestimmungen nach England sind zu restriktiv. Nun soll die deutsche Sendung einem anderen Format weichen...