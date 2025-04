× Neues Ranking enthüllt die sichersten Airlines der Welt

Das neue JACDEC-Ranking zeigt, welche Airlines als besonders sicher gelten. Überraschend dabei: Vor allem Billigfluglinien schneiden hervorragend ab. Doch auch die Spitzenreiter aus dem Vorjahr behaupten erneut ihre Position.

Für viele beginnt der Urlaub bereits am Flughafen – doch nicht alle fliegen entspannt in die Ferien. Flugangst ist ein weit verbreitetes Phänomen, das selbst erfahrene Reisende betrifft. Umso wichtiger ist es zu wissen, mit welchen Airlines man besonders sicher unterwegs ist. Ein aktuelles Ranking gibt einen Überblick über die sichersten Fluggesellschaften weltweit – und hält dabei einige Überraschungen bereit.

Airline-Ranking: So wird Sicherheit gemessen

Das Hamburger Flugunfallbüro JACDEC („Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre“) hat gemeinsam mit dem Fachmagazin Aero International sein jährliches Ranking der sichersten großen Fluggesellschaften veröffentlicht.

Bewertet wird dabei nicht einfach nur die Unfallstatistik. Das JACDEC-Ranking setzt auf ein differenziertes System, das die Anzahl und Schwere vergangener Vorfälle ins Verhältnis zu den insgesamt geflogenen Passagierkilometern setzt. Berücksichtigt werden die 25 Airlines mit dem weltweit höchsten Verkehrsaufkommen. Die Grundlage bildet eine umfangreiche Datenbank mit über 30.000 registrierten Ereignissen – von schweren Unfällen und Totalverlusten bis hin zu riskanten Zwischenfällen, die glimpflich ausgingen. Die Gewichtung erfolgt nach Schweregrad und zeitlichem Abstand: Nach 30 Jahren fließt ein Vorfall nicht mehr in die Bewertung ein.

Zusätzlich berücksichtigt das Ranking weitere Faktoren wie die Qualität der nationalen Luftfahrtbehörden, die Infrastruktur, klimatische Bedingungen, das Durchschnittsalter der Flotte sowie das Streckenprofil einer Airline. Doch welche Fluggesellschaften führen die Liste 2025 an?

© Getty Images ×

JADEC-Ranking: Die 25 sichersten Airlines im Überblick

Emirates KLM – Royal Dutch Airlines Singapore Airlines Easyjet Southwest Airlines Air Canada Ryanair Qatar Airways Wizz Air Sichuan Airlines Indigo China Southern Airlines Lufthansa Qantas Delta Air Lines ANA – All Nippon Airways United Airlines Alaska Airlines American Airlines British Airways Air France Air China Turkish Airlines China Eastern Airlines Aeroflot

An der Spitze des Rankings hat sich im Vergleich zum Vorjahr wenig verändert: Wie bereits 2024, führt auch in diesem Jahr Emirates die Liste der sichersten Airlines der Welt an. Die Bewertung basiert auf einem maximal erreichbaren Sicherheitswert von 100 Prozent, der durch Unfälle und Risikofaktoren reduziert wird. Im Flugjahr 2024 erreichte die in Dubai ansässige Airline einen beeindruckenden Risikoindex von 95,12 Prozent.

Auch der zweite Platz bleibt unverändert: KLM verteidigt mit einem Risikoindex von 92,68 Prozent seine Position. Eine deutliche Veränderung gibt es jedoch bei der australischen Fluggesellschaft Qantas, die im vergangenen Jahr noch Platz 3 belegte. Aufgrund eines Zwischenfalls im November – bei dem eine Qantas-Maschine wegen eines Triebwerkschadens in Sydney notlanden musste – rutschte die Airline in diesem Jahr um 11 Plätze zurück.

© Getty Images ×

Billigfluglinien schneiden gut ab

Besonders auffällig sind die guten Platzierungen mehrerer Billigfluggesellschaften. So verpasst EasyJet nur knapp die Top 3, die dieses Jahr von Singapore Airlines eingenommen wird. Auch Ryanair überzeugt in puncto Sicherheit. Mit einem Risikoindex von 89,37 Prozent belegt die irische Fluggesellschaft einen respektablen 7. Platz.