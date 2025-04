× Last-Minute-Osterurlaub: 6 erschwingliche Ziele in Europa

Auch für Kurzentschlossene bietet die Osterzeit noch die Möglichkeit günstig zu verreisen. Wir verraten die sechs erschwinglichsten Ziele in Europa.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wächst die Lust auf Tapetenwechsel – und Ostern bietet die perfekte Gelegenheit für eine spontane Auszeit. Für alle Kurzentschlossenen haben die Reiseexperten von Omio pünktlich zum Feiertagswochenende (18.–21. April) sechs attraktive Ziele zusammengestellt, die sich auch kurzfristig noch entspannt und preiswert entdecken lassen. Ob pulsierende Städte, blühende Gärten oder charmante Ostertraditionen - diese Destinationen versprechen eine malerische Frühlingsauszeit.

Last-Minute-Osterurlaub: 6 erschwingliche Ziele

Hamburg

© Getty Images ×

Wer dem Alltag entfliehen und Frühlingsluft mit einer Prise Meeresbrise tanken möchte, ist in Hamburg genau richtig. Die norddeutsche Hafenstadt begeistert mit maritimem Charme, der von den Landungsbrücken über die Speicherstadt bis zur imposanten Elbphilharmonie reicht. Frühaufsteher:innen sollten den legendären Fischmarkt nicht verpassen: Hier trifft man auf Marktschreier, fangfrischen Fisch und echtes Hamburger Lebensgefühl – ein Erlebnis, das Stadt und Seele gleichermaßen aufweckt.

Amsterdam

© Getty Images ×

Zur Osterzeit zeigt sich Amsterdam von seiner farbenprächtigsten Seite: Millionen Tulpen blühen in Parks, auf Märkten und im berühmten Keukenhof – ein Ausflug dorthin ist ein Muss für alle Blumenfans. Auch abseits davon versprüht die Stadt ihren unverwechselbaren Charme: Mit dem Fahrrad geht’s vorbei an Grachten, schmalen Giebelhäusern und sonnigen Straßencafés. Wer den Frühling spüren will, ist in Amsterdam genau richtig – entspannt, stilvoll und mit jeder Menge Blütenzauber.

Zürich

© Getty Images ×

Zürich verführt im Frühling mit einer gelungenen Mischung aus urbaner Eleganz und naturnaher Idylle. Spaziergänge entlang des Zürichsees oder durch die historische Altstadt machen Lust auf mehr – und auf Süßes: Die Confiserien der Stadt präsentieren rund um Ostern feinste Schokoladenkunst, von kunstvoll verzierten Eiern bis zu zartschmelzenden Pralinen. Wer Kultur, Kulinarik und eine Prise Alpenfrische kombinieren möchte, ist in der Schweizer Metropole bestens aufgehoben.

Innsbruck

© Getty Images ×

Nah, aber dennoch wie eine kleine Auszeit: Innsbruck verbindet städtisches Flair mit beeindruckendem Alpenpanorama. In der barocken Altstadt schlendert man zwischen bunten Fassaden und dem berühmten Goldenen Dachl, während im Hintergrund schneebedeckte Gipfel aufragen. Die Nordkette lockt mit frischer Bergluft, bevor man den Tag mit einem Aperitif in einem der charmanten Lokale ausklingen lässt. Ein Osterziel für alle, die Natur und Kultur gleichermaßen lieben.

Budapest

© Getty Images ×

Die ungarische Hauptstadt ist ein echter Geheimtipp für einen österlichen Städtetrip. Prachtvolle Jugendstilfassaden, die majestätische Kettenbrücke und traditionsreiche Thermalbäder schaffen ein einzigartiges Ambiente. Ob bei einem Kaffee im stilvollen Kaffeehaus oder bei einem Spaziergang entlang der Donaupromenade – Budapest entfaltet im Frühling seine volle Schönheit.