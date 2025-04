× Die beliebtesten Fernreiseziele zu Ostern – wohin zieht es Urlauber 2025?

Nicht nur in Japan: Die schönsten Spots für die Kirschblüte weltweit Von Ende März bis Mitte April tauchen Kirschbäume die Welt in ein rosa Blütenmeer! Ursprünglich stammen die Bäume aus Japan, doch die Kirschblüte verzaubert nicht nur in Asien, sondern auch viele spektakuläre Orte rund um den Globus.