× Diese Orte in Europa machen uns besonders glücklich!

Reisen macht glücklich! Wer dem Alltag entfliehen und neue Energie tanken möchte, sollte diese Städte auf seine Liste setzen. Laut einem aktuellen Ranking zählen sie zu den glücklichsten Orten Europas.

Der Frühling ist die ideale Zeit für einen Städtetrip – die Natur erwacht, alles blüht und die Städte erstrahlen in neuem Glanz. Das Reiseportal „weloveholidays“ hat 80 Städte auf ihr Glückspotenzial hin analysiert und bewertet. In die Untersuchung flossen Faktoren wie Luftqualität, tägliche Sonnenstunden, Gesundheit, Grünflächenanteil und der Zufriedenheitsindex der Einwohner ein. Im Folgenden verraten wir, welche Städte für besonders glückliche Momente sorgen!



Platz 5: Aarhus, Dänemark

Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks, verbindet skandinavische Gemütlichkeit mit modernem Stadtleben. Die Kombination aus idyllischen Stränden, innovativer Architektur und einem pulsierenden Kulturleben sorgt für eine außergewöhnlich hohe Lebensqualität. Das berühmte Kunstmuseum ARoS mit seinem bunten Panorama-Rundgang ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein echter Stimmungsaufheller. Dazu kommen erstklassige Restaurants, die dänische Hygge-Atmosphäre und ein entspanntes Lebensgefühl – das Glück ist hier zu Hause!

Platz 4: Stockholm, Schweden

Stockholm, die Hauptstadt Schwedens, begeistert mit ihrer einzigartigen Mischung aus historischen Gassen, beeindruckender Natur und einer weltoffenen Mentalität. Die Stadt erstreckt sich über 14 Inseln, die durch charmante Brücken verbunden sind. Ob eine Bootstour durch den Schärengarten, ein Spaziergang durch die Altstadt Gamla Stan oder ein Besuch im Vasa-Museum – Stockholm steckt voller Erlebnisse, die das Herz höherschlagen lassen. Kein Wunder, dass hier viele Menschen besonders zufrieden und ausgeglichen leben.

Platz 3: Helsinki, Finnland

Die finnische Hauptstadt ist bekannt für ihre entspannte Atmosphäre, modernes Design und ihre Nähe zur Natur. Helsinki bietet zahlreiche Parks, Strände und sogar eine eigene Inselwelt direkt vor der Stadt. Besonders glücklich machen die finnischen Saunen – ein echtes Wohlfühl-Erlebnis, das Körper und Geist entspannt. Dazu kommt das nordische Konzept von „Sisu“, eine besondere innere Stärke, die den Finnen hilft, selbst dunkle Wintertage mit Optimismus zu meistern. Wer das Glück sucht, sollte Helsinki definitiv einen Besuch abstatten!

Platz 2: Göteborg, Schweden

Göteborg ist das grüne Juwel Schwedens und punktet mit einer freundlichen Atmosphäre, einer hohen Lebensqualität und zahlreichen Erholungsmöglichkeiten. Die Stadt ist ein Paradies für Natur- und Meeresliebhaber: Nur eine kurze Bootsfahrt entfernt warten die wunderschönen Schäreninseln mit idyllischen Fischerdörfern. Göteborg ist zudem für seine nachhaltige und innovative Gastronomieszene bekannt – hier gibt es einige der besten vegetarischen und veganen Restaurants Europas. Eine Stadt, die glücklich macht!

Platz 1: Faro, Portugal

Auf Platz eins der glücklichsten Orte in Europa steht Faro, die charmante Hauptstadt der Algarve. Warum? Weil es hier einfach alles gibt, was das Herz begehrt: Sonne, traumhafte Strände, leckeres Essen und eine entspannte, südländische Lebensweise. In den gepflasterten Gassen der Altstadt spürt man die Geschichte, während sich nur wenige Minuten entfernt die weiten Sandstrände der Ria Formosa erstrecken – ein Paradies für alle, die das Glück in der Natur suchen.

Die 15 glücklichsten Orte Europas im Überblick

Faro, Portugal Göteborg, Schweden Helsinki, Finnland Stockholm, Schweden Aarhus, Dänemark Zürich, Schweiz Bern, Schweiz Valencia, Spanien Bergen, Norwegen Oslo, Norwegen Wien, Österreich Luxemburg Stadt, Luxemburg München, Deutschland Málaga, Spanien Bordeaux, Frankreich

Ob im hohen Norden oder im sonnigen Süden – Glück findet man überall in Europa!