× Diese Insel in Kroatien ist noch ein echter Geheimtipp

Es gibt sie noch, die unentdeckten Perlen in unseren Lieblings-Urlaubsländern. Die Insel Šipan nahe Dubrovnik in Kroatien ist eine davon.

Kroatien zählt seit jeher zu den Lieblingsreisezielen vieler Österreicher – glasklares Meer, charmante Altstädte und mediterranes Flair locken jeden Sommer zahlreiche Urlauber an. Doch mit der Beliebtheit kommen auch volle Strände, steigende Preise und der Trubel des Massentourismus. Wer dennoch auf der Suche nach Ruhe, Ursprünglichkeit und echtem Inselflair ist, sollte jetzt weiterlesen. Denn nur wenige Kilometer nordwestlich von Dubrovnik liegt ein echter Geheimtipp: Šipan, die größte der Elaphitischen Inseln.

Grünes Inselparadies in Kroatien

Umgeben von kristallklarem Wasser und gesäumt von üppigem Grün, bietet Šipan eine ruhige Atmosphäre, die sich ideal für Entspannung und Entdeckungen eignet. Das grüne Erscheinungsbild verdankt die Insel der außergewöhnlichen geologischen Formation. Im Inselinneren befindet sich ein Talkessel, in dem feuchte Luft aufsteigt, kondensiert und abregnet. So bleibt die Vegetation selbst in den heißen Sommermonaten satt und grün – während andere Regionen längst ausgetrocknet sind.

Die rund 9 Kilometer lange und etwa 2,6 Kilometer breite Insel ist viel zu klein, um zum Ziel des Massentourismus zu werden – genau das schätzen sowohl Einheimische als auch Besucher. Aufgrund der Größe lässt sich Šipan wunderbar mit dem Fahrrad erkunden. Nach einer gemütlichen Radtour laden einsame Buchten und sogar ein kleiner Sandstrand zum Schwimmen, Tauchen oder Schnorcheln in der glasklaren Adria ein. Abends geht es genauso entspannt zu: In Šipanska Luka – neben Suđurađ einer der beiden Hauptorte der Insel – schlendern die Gäste entlang des kleinen Boulevards, während Fischer Boule spielen. In den Restaurants wird frischer Fisch serviert, in den Bars klingt der Tag oft bei Livemusik aus.

© Getty Images ×

Sehenswürdigkeiten auf Šipan

Die Insel ist reich an geschichtlichen Spuren und architektonischen Schätzen:

Über Šipanska Luka thront die Pfarrkirche des Heiligen Stephanus (Sv. Stjepan) mit einem Gemälde des Künstlers Pantaleone aus dem 15. Jahrhundert.

Auf dem Veli Vrh im Norden steht eine kleine Festung aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Im Osten liegt Sveti Petar, eine frühkroatische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, in bemerkenswert gutem Zustand.

Der gotische Rektorenpalast aus dem 15. Jahrhundert im Süden erinnert an die Zeiten der Republik Dubrovnik.

Im Inselinneren, im Dorf Silovo Selo, entdeckt man die kleine Johanneskirche mit Fresken aus dem 11. Jahrhundert.

Auch Suđurađ hat seine Sehenswürdigkeiten: Zwei befestigte Burgen, die Wehrkirche Sveti Duh von 1539 und ein romanisch-gotisches Haus mit angrenzendem Renaissance-Turm. In Pakljena stehen die St.-Michaels-Kirche aus dem 11. Jahrhundert sowie die Heiliggeistkirche aus dem Jahr 1569.

Zwischen Suđurađ und Šipanska Luka finden sich die Ruinen prunkvoller Sommerresidenzen, einst Rückzugsorte des Dubrovniker Adels. Im Südosten der Insel stößt man auf eine weitere gut erhaltene Wehrkirche aus dem 15. Jahrhundert.

© Getty Images ×

Charmant und bezahlbar

Trotz ihrer Nähe zu Dubrovnik bietet Šipan Unterkünfte zu moderaten Preisen. Doppelzimmer im charmanten Hotel Bozica sind oft für unter 100 Euro pro Nacht zu haben. Wer es individueller mag, findet zahlreiche private Ferienwohnungen oder Apartments mit traumhaftem Blick aufs Meer.

© Getty Images ×

Anreise nach Šipan

Die Anreise erfolgt am einfachsten über Dubrovnik – per Flugzeug oder Fähre. Vom Hafen in Dubrovnik geht es dann mit einer weiteren Fähre direkt nach Šipanska Luka.