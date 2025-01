Top 5 Reiseziele für 2025

Jedes Jahr präsentieren die Reiseexperten von Lonely Planet die spannendsten Destinationen für das kommende Jahr. Für 2025 haben es Länder wie Kamerun, Litauen und die paradiesischen Fidschi-Inseln auf die Liste der Must-Visit-Ziele geschafft.

Ob beeindruckende Natur, faszinierende Kulturen, authentische Erlebnisse oder herausragende kulinarische Entdeckungen – Länder wie Kamerun, Litauen und Laos bieten all das und mehr.



Abseits des Mainstreams. Wie jedes Jahr haben die Expertinnen und Experten von Lonely Planet ihre Auswahl getroffen. Für das kommende Jahr rücken dabei unter anderem das zentralafrikanische Kamerun und das grüne Litauen in den Mittelpunkt. Gefolgt von den Fidschi-Inseln, Laos und Kasachstan. Doch was macht diese Destinationen so besonders? Eines haben sie alle gemeinsam: Hier wandelt man abseits von Touristenströmen.

Kamerun feiert 2025 den 65. Jahrestag seiner Unabhängigkeit und ist das perfekte Ziel für Naturliebhaber und Geschichtsinteressierte. Es erwartet Sie ein Land von smaragdgrünen Regenwäldern bis zu farbenprächtigen Kraterseen. Ob für Abenteurer, Geschichtsinteressierte oder Kulturliebhaber – Kamerun hat für jeden etwas zu bieten. Safari-Fans können im Bouba-Ndjiida-Nationalpark Elefanten und Löwen beobachten, während der Campo-Ma‘an-Nationalpark die seltenen Flachlandgorillas beherbergt. Wer die Vergangenheit des Landes erkunden möchte, kann sich auf die Spuren der deutschen Kolonialgeschichte begeben. Und das kulturelle Herz Kameruns? Das schlägt entlang der legendären Ringroad, wo die faszinierenden Traditionen der Graslandkulturen lebendig sind.

Von unberührten Wäldern und geschützten Meeresgebieten.

Vilnius/Litauen ist EuropasGrüne Hauptstadt 2025. © Gettyimages ×

Litauen. Vilnius ist Europas Grüne Hauptstadt 2025. Also was spricht dagegen, das Land mit seinen geschützten Wäldern, Seen und Sanddünen an der Ostsee zu erkunden? Die Hauptstadt Vilnius, die Attraktionen wie den kürzlich restaurierten Sapieha-Palast beherbergt, ist zu 61% von Grünflächen bedeckt. In Nida, auf der Kurischen Nehrung – in der „Sahara des Nordens“, wie sie der Schriftsteller Thomas Mann nennt, ließ er sich 1929 sein Sommerhaus mit Blick auf das Memeldelta bauen.

Tropischer Traumstrand in Savusavu auf den Fidschi Inseln. © GettyimagesTropischer Traumstrand in Savusavu auf den Fidschi Inseln. ×

Fidschi. Das Kontrastprogramm dazu bietet das Inselparadies in der Südsee mit seinen Puderzuckerstränden unter Kokospalmen. Die 330 idyllischen Fidschi-Inseln liegen eingebettet in 1,3 Millionen Quadratkilometern azurblauem Wasser und beherbergen 460 geschützte Meeresgebiete. Fiji, Tonga, Samoa – schon beim Klang der Namen bekommt man Fernweh!

Gehemnisvolles Laos: Patuxay – Trumphbogenin de rlaotischen Hauptstadt Vientiane. © Gettyimages ×

Laos – das geheimnisvolle Reich am Mekong. Hier findet man die ruhigere Seite Asiens, die weniger von Touristen besucht wird. Eine Reise führt durch tropische Landschaften, ursprüngliche Dörfer und zu prächtigen buddhistischen Tempeln. Auf steilen Bergstraßen gelangt man zu den beeindruckenden Kultstätten der Khmer, in das charmante Luang Prabang mit seinen goldenen Tempeln oder in die rätselhafte Ebene der Tonkrüge. Und im Süden des Landes wartet ein wahres Naturwunder: die 4000 Inseln im Mekong – eine traumhafte Kulisse für Entspannung und Abenteuer.

Beliebtes Wanderparadies in Kasachstan:Großer Almaty-See. © Gettyimages ×

Kasachstan. Wanderfans dürfen sich im Nationalpark Sairam-Ugam über zahlreiche Trails freuen. Besuchen Sie Shymkent, bekannt für einige der besten Speisen des Landes, oder erkunden Sie Almaty, die alte Hauptstadt, um in das sowjetische Erbe einzutauchen.

Top 10 -Städte

1. Toulouse, Frankreich

2. Puducherry, Indien

3. Bansko, Bulgarien

4. Chiang Mai, Thailand 6. 5. Genua, Italien

6. Pittsburgh, USA

7. Osaka, Japan

8. Curitiba, Brasilien

9. Palma de Mallorca, Spanien

10. Edmonton, Kanada



Top 10 - Regionen

1. Lowcountry South Carolina & Georgias Küste, USA2. Terai, Nepal3. Chiriquí, Panama4. Launceston & Tamar Valley, Australien5. Valais, Schweiz6. Giresun, Türkei7. Bayern, Deutschland8. Ostanglien, England9. Jordan Trail, Jordanien10. Mount Hood & Columbia River Gorge, USA