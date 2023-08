Diese Mondphase unterstützt das Wachstum von Projekten und jede Form von Aufbau. Auch der Körper ist nun sehr aufnahmefähig, dies gilt aber leider auch für Kalorien.

Dienstag, 22., bis Montag, 28. August 2023

Dienstag, ca. 01 h bis Donnerstag, ca. 10 h: zunehmender Mond in Skorpion

Dating: Gespräche mit Tiefgang kommen momentan besser an als Smalltalk.

Erfolg: Eine gute Zeit, um Geschäftspartnern oder Mitarbeitern in Bezug auf Ihre Loyalität auf den Zahn zu fühlen.

Partnerschaft: Nutzen Sie diese Tage, um sich wieder mit Haut und Haar und allen Sinnen aufeinander einzulassen.

Hund und Katz' & Co: Warten Sie mit einer beabsichtigten Sterisilation/Kastration besser das Ende der Skorpion-Tage ab.

Wohnen/Haushalt/Garten: Heilkräuter, die Sie in diesen Tagen ernten, enfalten eine besonders starke Wirkung.

Food and Soul: Gebackene Pilze mit Blattsalat



Dos and Don’ts:

Diese Tage erleichtern das Überstehen einer Krise, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Vorsicht vor unbegründeter Eifersucht, die folgenden Schütze-Tage mögen vieles wieder mit anderen Augen sehen lassen.

Donnerstag, ca. 10 h, bis Samstag, ca. 15 h: zunehmender Mond in Schütze



Dating: Bemühen Sie sich, auch Ihr Gegenüber zu Wort kommen zu lassen.

Erfolg: Nutzen Sie die Offenheit Ihrer Geschäftspartner und die guten Vibes, die momentan in der Luft schwirren, und zeigen Sie Optimismus.

Partnerschaft: Beste Tage, um die nächste größere, gemeinsame Reise zu planen oder zu buchen.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan besonders aufnahmefähig, auch für Kalorien, beachten Sie das im Speiseplan.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeitqualität zum Pflanzen von Obstbäumen.

Food and Soul: Kalte Gurkensuppe



Dos and Don’ts:

Großzügigkeit, die Sie verströmen, kommt auch zu Ihnen zurück.

Achtung vor Übertreibung auf allen Gebieten!

Samstag, ca. 15 h, bis Montag, ca 17 h: zunehmender Mond in Steinbock



Dating: Aufrichtigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind Mittel zum Erfolg.

Erfolg: Guter Zeitpunkt zur Klärung rechtlicher Fragen.

Partnerschaft: Zusammenhalten ist angesagt und stärkt die Beziehung.

Hund und Katz' & Co: Bemühen Sie sich momentan besonders um die Einhaltung von Abläufen oder Ritualen, an die Ihr Liebling gewöhnt ist.

Wohnen/Haushalt/Garten: Geduldsarbeiten wie das Ordnen kleiner Teile, das Putzen von Silber, das Abstauben des Vitrineninhaltes o. ä. fallen jetzt leichtr als sonst.

Food and Soul: Kartoffelpuffer mit Knoblauchsauce und Rettich-Radieschen-Salat



Dos and Don’ts:

Innerliche und äußerliche Ordnung herstellen ist angesagt.

Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst oder mit anderen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at