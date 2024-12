× Sommerurlaub 2025: Was sich in Kroatien ändert

Planen Sie bereits Ihren nächsten Sommerurlaub? Dann lassen Sie sich von Kroatien begeistern! Das Land an der Adria lockt 2025 nämlich mit vielen neuen Highlights.

Ein Urlaub in Kroatien ist immer eine gute Wahl – und das gilt 2025 mehr denn je! Kristallklares Wasser, beeindruckende Natur und mediterrane Sonne laden zum Träumen ein. Doch das Land an der Adria überrascht jedes Jahr aufs Neue, und 2025 stehen spannende Highlights auf dem Programm. Ob entspannter Strandurlaub, kulturelle Entdeckungen oder Naturerlebnisse – das Land bietet für jeden Geschmack etwas.

Weniger Verkehr, mehr Lebensqualität in Dubrovnik

© Getty Images ×

Dubrovnik, die "Perle der Adria", wird 2025 deutlich entspannter zu erleben sein. Die Altstadt, die unter den Auswirkungen des Massentourismus litt, erhält eine verkehrsberuhigte Zone. Ein innovatives System überwacht den Verkehr per App und regelt die Zahl der Taxis sowie Reisebusse. Statt bisher 9.000 sind künftig nur noch 700 Taxis zugelassen. „Autos mit ausländischen Kennzeichen, Mietwagen und andere Fahrzeuge haben in der Sonderzone keinen Zutritt“, erklärt Jelka Tepšić, die stellvertretende Bürgermeisterin. Dieses Konzept verspricht eine neue Qualität des Stadtlebens für Bewohner und Besucher gleichermaßen.

Neue Freizeit- und Strandanlage in Split

Split setzt 2025 auf Superlative: Das „Žnjan-Projekt“ verwandelt die Adriaküste in ein Freizeitparadies. Auf über 218.000 Quadratmetern entsteht eine der größten künstlich angelegten Strand- und Erholungsflächen der Region. Das Highlight ist das moderne Amphitheater, flankiert von einer Promenade, Spielplätzen und zahlreichen Attraktionen. Pünktlich zur Hauptsaison sollen die Bauarbeiten im Mai 2025 abgeschlossen sein.

Nationalpark Krka feiert 40. Geburtstag

© Getty Images ×

Der Nationalpark Krka feiert 2025 ein besonderes Jubiläum: Seit 40 Jahren begeistert er Besucher aus aller Welt mit seiner einzigartigen Naturschönheit. Berühmt für seine spektakulären Wasserfälle, malerischen Schluchten und smaragdgrünen Seen, zieht er jährlich über eine Million Menschen an. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Boot – die vielfältigen Wege und Routen laden dazu ein, die atemberaubende Landschaft hautnah zu erleben.

Kroatiens erstes Restaurant mit zwei Michelin-Sternen

Gourmets aufgepasst: Rovinj steht 2025 im Rampenlicht der Feinschmeckerwelt. Hier erwartet Sie das „Agli Amici“, Kroatiens erstes Restaurant mit zwei Michelin-Sternen. Die Familie Scarello, bekannt für ihre exquisite italienisch-mediterrane Küche, hat in Rovinj einen kulinarischen Hotspot geschaffen. Der zweite Stern wurde dem Restaurant 2024 verliehen, und es begeistert seitdem mit noch mehr Raffinesse und Kreativität

Neueröffnung: Museum der vergessenen Geschichten

In Zagreb erwartet Besucher seit Herbst 2024 ein außergewöhnliches Highlight: das Museum der vergessenen Geschichten. Dieses faszinierende Museum entführt seine Gäste in die Welt der kroatischen Mythologie und der Fantasie. Aufgeteilt in sechs thematisch gestaltete Räume werden Szenen und Modelle gezeigt, die Geschichten von Feen, Hexen, Wassermännern und anderen mystischen Kreaturen lebendig machen. Ob gruselig oder märchenhaft – das Museum bietet ein Erlebnis, das sowohl Geschichtsinteressierte als auch Fantasiefans in seinen Bann zieht.

Steigende Mautgebühren

Weniger erfreulich für Autofahrer: Die Mautkosten auf kroatischen Autobahnen werden angehoben. Der saisonale Aufschlag von 10 Prozent, der bisher nur im Sommer galt, wird ab 2025 dauerhaft erhoben.