× Unerwartet! Das soll die beliebteste Urlaubsregion Italiens sein

Laut dem diesjährigen European Tourism Reputation Index vom Marktforschungsinstitut Demoskopika ist Italien das beliebteste Urlaubsland in Europa, noch vor Spanien und Griechenland. Doch welche Regionen auf der Beliebtheitsskala besonders weit oben sind, ist durchaus überraschend!

Vom hohen Norden bis in den tiefen Süden – kaum ein Land versprüht so viel Urlaubsfeeling wie Bella Italia! Die Kombination aus imposanten Gebirgsketten, lebendigen Städten, malerischen Küsten und idyllischen Inseln macht Italien zu einem ganzjährigen Reiseziel und bietet eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Doch welche Regionen des Landes ziehen besonders viele Reisende an? Der von Demoskopika erstellte Regional Tourism Reputation Index bewertet die beliebtesten Urlaubsregionen Italiens. Der Index basiert auf verschiedenen Faktoren, die die Online-Wahrnehmung und Beliebtheit der verschiedenen Regionen widerspiegeln. Dazu gehören die Sichtbarkeit und das Interesse an offiziellen Tourismusportalen, die Beliebtheit in sozialen Netzwerken, das allgemeine Suchvolumen zu den Reisezielen und die Qualität und Bewertung von Gastronomie, Unterkünften und kulturellen Angeboten.

Die beliebteste Urlaubsregion Italiens überrascht

Während im vergangenen Jahr noch die im Norden des Landes gelegene Region Trentino-Südtirol als beliebtestes Urlaubsziel Italiens hervorging, sicherte sich in diesem Jahr die Toskana den Spitzenplatz. Ausschlaggebend für die gute Bewertung der Toskana sind ihre Online- und Social-Media Popularität sowie die positive Beurteilung des touristischen Angebots.

Den zweiten Platz belegt Trentino-Südtirol. Obwohl die Region im Norden die Gesamtführung verloren hat, bleibt es die „Social Media-Königin“ Italiens. Laut Demoskopika erzielt Trentino-Südtirol mit 121,3 Punkten den höchsten Wert in der Kategorie der digitalen Attraktivität.

Auf Platz drei folgt Sizilien. Die größte Insel des Mittelmeers überzeugt mit fast 78.000 Restaurants, Hotels und Attraktionen und bietet somit ein umfangreiches touristisches Angebot.

Hinter den Top 3 folgen:

Lazio

die Lombardei

Emilia-Romagna

Dem Marktfoschungsinstitut zufolge profitieren diese Regionen von einer starken Kombination aus kulturellen Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und einer guten Infrastruktur.