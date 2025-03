× Dieser Geheimtipp gilt als die Malediven Europas

Traumhafte Sandstrände und türkisblaues Wasser, das an die Malediven erinnert – auch Europa hat solche Paradiese zu bieten. Eines davon stellen wir hier vor.

Jedes Jahr stellen sich viele die Frage: Wohin in den Sommerurlaub? Spanien, Italien und Kroatien sind beliebte Reiseziele, aber wir möchten Ihnen einen absoluten Geheimtipp verraten: Albanien.

Das Balkanland bietet nicht nur beeindruckende Berglandschaften, idyllische Seen und historische Städte, sondern auch traumhafte Strände am Mittelmeer. Immer öfter liest man auf Reiseportalen den Begriff der „europäischen Malediven“. Obwohl Albanien noch kein weit verbreitetes Urlaubsland ist, hat es gerade deshalb viel zu bieten.

Günstiges Strandparadies

Die 450 Kilometer lange albanische Küste erstreckt sich entlang der Adria und des Ionischen Meeres und ist gesäumt von goldenen Sandstränden und Pinienwäldern. Besonders die albanische Riviera, die für ihre weißen Strände und das türkisfarbene Wasser bekannt ist, wird häufig mit den Malediven verglichen. Die Küste verläuft von Vlorë bis Ksamil und bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Urlaubserlebnissen – von lebhaften Badeorten bis hin zu ruhigen, abgelegenen Buchten.

Dhërmi ist einer der längsten und beliebtesten Strände Albaniens. Für Einheimische ist der Ort längst kein Geheimtipp mehr, aber dennoch bezaubernd. Sonnenschirme, die mit Palmenwedeln dekoriert sind, und Liegen mit Blick auf das glitzernde Meer schaffen ein entspanntes Ambiente. In den lebhaften Strandbars gibt es Bier ab 1,50 €, und Übernachtungen direkt am Strand beginnen ab 30 € pro Nacht. Wer etwas mehr Ruhe sucht, kann in den umliegenden Bergen wandern oder sich in der Gjipe-Schlucht abseilen.

Ksamil, weiter im Süden gelegen, boomt in den sozialen Medien als „die Malediven Europas“. Besonders bekannt ist der Strand Pema e Thatë, der für seine Strandhütten mit über dem Meer hängenden Netzhängematten berühmt ist – diese kann man bereits für 9 € pro Tag mieten. Die Küstenstadt Sarandë, nur 20 Minuten von Ksamil entfernt, bietet ebenfalls zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten, mit Preisen ab 30 € pro Nacht.

Traumhafte Natur

Ein Highlight im Landesinneren ist das Blaue Auge, eine natürliche Quelle, die ihren Namen durch ihre faszinierende Farbe bekommen hat. Für Kulturinteressierte lohnt sich auch ein Besuch der griechischen und römischen Ruinen im Nationalpark Butrint.

Fest steht: Das Preis-Leistungs-Verhältnis in Albanien ist unschlagbar. Auch die Gastronomie ist erschwinglich. Eine Mahlzeit in einem preiswerten Restaurant kostet etwa 600 Lek (5,50 €), und ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen in einem Restaurant der mittleren Preisklasse liegt bei rund 3.260 Lek (30 €).

Die Kombination aus traumhaften Stränden, historischen Stätten und erschwinglichen Preisen macht das Land zu einer ausgezeichneten Wahl für einen unvergesslichen Sommerurlaub abseits des Trubels.