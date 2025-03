× Die beste Essensregion der Welt liegt in unserem Nachbarland

Feinschmecker aufgepasst: Der renommierte Reiseführer „Taste Atlas“ hat in einem Ranking die besten kulinarischen Regionen der Welt gekürt. Das Beste daran? Für die meisten dieser Gaumenfreuden müssen Sie nicht einmal weit reisen.

Essen ist ein essenzieller Teil jeder Reise – und die richtige Wahl kann den Trip unvergesslich machen. Damit die Entscheidung leichter fällt, liefert das folgende Ranking die perfekte Orientierung. Laut „Taste Atlas“ basiert es auf ganzen 477.287 Bewertungen zu 15.478 verschiedenen Lebensmitteln. Der kulinarische Reiseführer hat daraus die absoluten Hotspots mit den besten Durchschnittswerten ermittelt und so die ultimative Liste der 100 besten Food-Regionen der Welt erstellt.



Die besten Essens-Regionen der Welt

Platz 1: Kampanien, Italien

© Getty Images ×

Italien dominiert die Liste der besten Food-Regionen, und ganz oben auf dem Podium steht die Region Kampanien im Südwesten des Landes, rund um Neapel. Diese Gegend ist berühmt für ihre authentischen Köstlichkeiten, darunter die weltbekannte Pizza Napoletana, die legendären San-Marzano-Tomaten und der unverwechselbare Mozzarella di Bufala Campana. Wer in die wahre kampanische Küche eintauchen möchte, sollte diese Highlights nicht verpassen:

Pizzeria Starita a Materdei (Neapel): Seit über 100 Jahren serviert dieses historische Restaurant die traditionellen neapolitanischen Pizzen.

Ristorante La Pignata (Ariano Irpino): Hier genießen Gäste die echte kampanische Küche in einem gemütlichen und einladenden Ambiente.

Oasis Sapori Antichi (Vallesaccarda): Ein Michelin-gekröntes Restaurant, das lokale Zutaten in kreativen und innovativen Gerichten neu interpretiert.

Platz 2: Peloponnes, Griechenland

© Getty Images ×

Der zweite Platz geht an die südliche Halbinsel Peloponnes in Griechenland, eine Region, die für ihre hochwertigen Olivenöle, die berühmten Kalamata-Oliven und traditionelle Delikatessen wie Meli Elatis Menalou bekannt ist. Wer diese kulinarischen Genüsse in einem authentischen Ambiente erleben möchte, wird in folgenden Restaurants fündig:

Taverna Vasilas Vasileios (Agionori): Ein familiengeführtes Restaurant, das die traditionelle griechische Küche in einem rustikalen, charmanten Umfeld serviert.

Taverna Zérzoba (Markos): Ein wahres verstecktes Juwel, das mit herzlicher Gastfreundschaft und köstlichen, traditionellen Gerichten begeistert.

Notre Maison (Gialova): Ein modernes Restaurant, das hausgemachte griechische Gerichte mit einem kreativen Twist serviert und für seine frischen Meeresfrüchte berühmt ist.

Platz 3: Emilia-Romagna, Italien

© Getty Images ×

Auf dem dritten Platz landet erneut eine italienische Region: Emilia-Romagna, die Heimat zahlreicher kulinarischer Meisterwerke. Hier kommen Feinschmecker in den Genuss von Spitzenprodukten wie Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma und Aceto Balsamico. Zu den empfehlenswerten Restaurants gehören:

Locanda Mariella (Fragnolo): Ein traditionelles Restaurant, das für seine authentische Küche bekannt ist.

Al Vèdel (Colorno): Ein charmantes Lokal, das regionale Spezialitäten auf höchstem Niveau serviert.

Locanda del Falco (Rivalta Trebbia): Ein weiteres Highlight der Region, das mit innovativen Gerichten und hochwertigen Zutaten begeistert.

Das sind die 25 besten Food-Regionen der Welt im Überblick

Kampanien, Italien (4,44) Peloponnes, Griechenland (4,42) Emilia-Romagna, Italien (4,42) Sichuan, China (4,40) Kykladen, Griechenland (4,38) Kreta, Griechenland (4,37) Punjab, Indien (4,36) Toskana, Italien (4,36) Alentejo, Portugal (4,36) Makedonien, Griechenland (4,35) Nördliche Ägäis, Griechenland (4,35) Sizilien, Italien (4,35) Java, Indonesien (4,35) Trás-os-Montes, Portugal (4,34) Kansai, Japan (4,33) Thessalien, Griechenland (4,31) Süd- und Ostserbien (4,30) Bretagne, Frankreich (4,29) Normandie, Frankreich (4,29) Algarve, Portugal (4,29) Galicien, Spanien (4,28) Lombardei, Italien (4,28) Yucatán-Halbinsel, Mexiko (4,28) Apulien, Italien (4,27) Piemont, Italien (4,27)

Platz 65: Tirol, Österreich

Österreich ist ebenfalls unter den Top 100 vertreten, und zwar mit Tirol auf Platz 65. Hier erwarten Feinschmecker deftige Spezialitäten wie Käsespätzle, Käseknödel und Schlutzkrapfen. Besonders empfehlenswerte Restaurants sind:

Parkhotel Tristachersee (Tristach): Ein gemütliches Hotelrestaurant, das Tiroler Klassiker auf exquisite Weise zubereitet.

Sigwart's Tiroler Weinstuben (Brixlegg): Hier wird traditionelle Tiroler Küche in einem charmanten, modernen Ambiente serviert.

ZOMM im Meilerhof (Reith bei Seefeld): Ein Restaurant, das für seine innovative Interpretation der regionalen Gerichte bekannt ist.

Diese kulinarischen Hotspots bieten ein echtes Fest für die Sinne und sind ein Muss für jeden Liebhaber der internationalen Küche!