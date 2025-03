× Laut Wissenschaft: Diese Reiseziele machen uns gesund!

Schon gewusst? Reisen macht nicht nur glücklich, sondern auch gesund! Denn manche Reiseziele in Europa bieten von Natur aus ideale Bedingungen für einen „Vitamin-Urlaub“ – sei es durch viel Sonnenlicht, eine frische Luftqualität oder eine bestimmte Ernährung.

Kennen Sie das Gefühl, aus dem Urlaub zurück zu kommen, und sich wie ein neuer Mensch zu fühlen? Die Haut leicht gebräunt, die Batterien aufgeladen und der Kopf frei von Alltagssorgen. Sonne, frische Luft und gutes Essen wirken oft wie ein natürlicher Wellness-Boost – doch das bilden wir uns nicht nur ein, sondern das ist auch tatsächlich so. Denn in Europa gibt es Reiseziele, die von Natur aus perfekte Bedingungen für einen „Vitamin-Urlaub“ bieten und uns nach einem Trip nachweislich gesünder machen.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat europäische Reiseziele basierend auf verschiedenen Gesundheitsfaktoren analysiert – darunter Sonnenstunden (Vitamin D), Zitrusfruchtkonsum (Vitamin C), der Weltglücksindex (Serotonin), die Aufnahme von Fleisch- und Milchprodukten (Vitamin B12), Luftqualität (Sauerstoff) sowie der tägliche Zuckerkonsum. Das Ergebnis ist eine spannende Rangliste der besten Reiseziele für einen erholsamen und gesundheitsfördernden Urlaub.

Die 10 besten Reiseziele für Gesundheit und Wohlbefinden in Europa

1. Faro, Portugal

© Getty Images ×

Faro heimst gemeinsam mit Stockholm die Goldmedaille für das beste Reiseziel für einen „Vitamin-Urlaub“ ein. Die portugiesische Stadt punktet vor allem mit einer erhöhten Sauerstoffzufuhr. Die Luftverschmutzung ist mit einer Feinstaubkonzentration (PM2,5) von 3,8 beeindruckend niedrig und entspricht dem viertbesten Wert der gesamten Studie. Auch bei der Zuckeraufnahme schnitt Faro gut ab: Die Portugiesen nehmen in der Regel nur 6,81% ihrer täglichen Kalorien aus Zucker zu sich, sodass Blutzuckerspitzen bei einem Besuch eher unwahrscheinlich sind. Als südlichste Stadt Portugals kann Faro auch mit einer beeindruckenden Anzahl von Sonnenstunden pro Jahr aufwarten. Im Glücksranking hat Faro zwar nicht so gut abgeschnitten, aber wir sind sicher, dass jeder, der Faro besucht, Glücksgefühle bei einem Spaziergang durch die wunderschöne Stadt entwickelt.

2. Stockholm, Schweden

© Getty Images ×

Neben Faro steht Stockholm auf dem Siegertreppchen ganz oben. Vor allem Serotonin bietet die Stadt reichlich, denn Schweden ist das sechst-glücklichste Land in der gesamten Studie – in einem so fröhlichen Land keine Glückshormone zu produzieren ist nahezu eine Herausforderung! Auch beim Verbrauch von Zitrusfrüchten pro Person und Jahr schneidet Stockholm relativ gut ab: 0,63 kg essen die Schweden im Durchschnitt. Ähnlich wie Faro rühmt sich Stockholm dank der Küstenlage und der Initiativen der Regierung einer geringen Luftverschmutzung mit einer PM2,5-Konzentration von 6,8. Allerdings schneidet die Stadt im Norden Europas bei der durchschnittlichen Anzahl der Sonnenstunden etwas weniger gut ab: Bei nur etwa 1.803 Stunden Sonnenschein im Jahr lässt sich Vitamin D nicht sonderlich gut tanken. Am besten eignen sich dafür die Sommermonate Juli und August, in denen Sie außerdem attraktive Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius erwarten.

3. Helsinki, Finnland

© Getty Images ×

Bronze geht an eine weitere Stadt im hohen Norden: an Helsinki, die finnische Hauptstadt. Sie ist mit Abstand das beste Reiseziel für alle, die ihren Serotoninspiegel erhöhen wollen, denn Finnland gilt als das glücklichste Land der Welt. Gute Werte erzielt Helsinki auch in der Kategorie Vitamin B12, denn die Finnen verzehren im Durchschnitt pro Tag eine hohe Menge an Fleisch, Geflügel und Fisch. Vitamin C und Vitamin D werden wiederum weniger produziert, da sich das kühlere Klima auf die durchschnittliche Sonnenscheindauer und die Möglichkeit, Zitrusfrüchte in Hülle und Fülle anzubauen, auswirkt. Dennoch ist Helsinki auf jeden Fall eine gute Option für alle, die einen “Vitamin-Urlaub” machen und gleichzeitig eine interessante Stadt mit innovativer Kunst, Kultur und Architektur kennenlernen und erkunden möchten.

Welche Städte runden die Top 10 ab?

4. Madrid, Spanien

5. Reykjavik, Island

6. Lissabon, Portugal

7. Malaga, Spanien

8. Sevilla, Spanien

9. Oslo, Norwegen

10.Valencia, Spanien

Hier lassen sich gut Vitamine tanken!