× Reiseziele für Sparfüchse: In diesen Ländern ist der Euro 2025 mehr wert

Bei der Urlaubsplanung für 2025 lohnt es sich, die Wechselkursentwicklungen zu berücksichtigen. Wer clever bucht, bekommt so mehr Urlaub fürs Geld!

Bei der Urlaubsplanung spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2025 profitieren Reisende von günstigen Wechselkursen in bestimmten Ländern, wodurch der Euro mehr Kaufkraft erhält. Hier sind einige Destinationen, die für preisbewusste Urlauber besonders attraktiv sind.

Türkei

Die Türkei bleibt ein Top-Reiseziel für Sparfüchse. Trotz einer Inflationsrate von fast 50 Prozent sind die Preise für Urlauber nur moderat gestiegen. Der Wechselkurs hat sich zugunsten des Euros entwickelt, sodass Reisende mehr für ihr Geld bekommen. Beliebte Regionen wie Dalaman bieten All-inclusive Angebote zu erschwinglichen Preisen. In diesem Jahr beträgt der Wertzuwachs des Euros noch einmal 13,13 Prozent, sodass es für einen Euro nun 37,87 Lira gibt.

Ägypten

Ägypten überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Euro hat gegenüber dem Ägyptischen Pfund an Wert gewonnen, was sich positiv auf die Urlaubskasse auswirkt. Mit luxuriösen 5-Sterne-Hotels direkt am Strand und einem angenehmen Klima, insbesondere im Winter, ist Ägypten eine kostengünstige Alternative zu anderen Warmwasserzielen. Ein Euro ist im Jahr 2025 statt 33,67 Ägyptische Pfund nun 51,93 Ägyptische Pfund wert.

Albanien

Albanien entwickelt sich zunehmend zu einem Geheimtipp für preisbewusste Reisende. Mit unberührten Stränden, beeindruckenden Berglandschaften und einer reichen Kultur bietet das Land vielfältige Urlaubserlebnisse. Der attraktive Umtauschkurs des Euros zum albanischen Lek macht Reisen in dieses Land besonders erschwinglich. Laut The Times zählt Albanien zu den Destinationen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für den Sommer 2025.

Rumänien

Rumänien bietet eine Mischung aus mittelalterlichen Städten, beeindruckenden Karpatenlandschaften und dem Schwarzen Meer. Mit einem moderaten Preisniveau und einem günstigen Wechselkurs zum Rumänischen Leu ist das Land ideal für Städtereisen nach Bukarest oder Abenteuer in der Natur.

Länder mit geringerer Euro-Kaufkraft

Während der Euro in den oben genannten Ländern an Wert gewonnen hat, gibt es auch Destinationen, in denen die Kaufkraft des Euros gesunken ist:

Mauritius

Hier sank der Wert des Euros um 33,6 Prozent, was Reisen teurer macht.

Sri Lanka

Die Kosten für Urlauber steigen um 14,21 Prozent, was das Budget zusätzlich belastet.

Thailand

Auch in diesem beliebten Fernreiseziel steigen die Kosten für Urlauber aufgrund ungünstigerer Wechselkurse.