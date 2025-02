× Wien auf Platz 1! In diesen Städten lebt es sich am besten

Welche Stadt bietet die höchste Lebensqualität? Der Global Liveability Index bewertet 173 Städte weltweit – und Wien landet erneut auf Platz 1. Wir verraten, welche Städte sonst noch zu den lebenswertesten der Welt gehören.

Der Gedanke, ins Ausland zu ziehen, fasziniert viele – sei es wegen einer höheren Lebensqualität oder einfach aus Abenteuerlust. Doch wohin soll es am besten gehen? Der Global Liveability Index 2024 der Economist Intelligence Unit (EIU) könnte die Antwort liefern. Für die Rangliste der besten Städte zum Leben wurden 173 Städte in fünf Kategorien bewertet: Stabilität, Gesundheitsversorgung, Kultur & Umwelt, Bildung und Infrastruktur.

In den letzten Jahren wurden die Platzierungen stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Lockdowns und Einschränkungen wirkten sich noch nach Jahren besonders auf Kultur, Bildung und Gesundheitsversorgung aus. Hinzu kamen geopolitische Krisen, darunter der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt, die in einigen Regionen zu einem deutlichen Abstieg führten.

Auch im Jahr 2024 haben wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen Spuren hinterlassen: Die Stabilitätswerte sind gesunken, was auf soziale Unruhen, Proteste und steigende Lebenshaltungskosten zurückzuführen ist. Zudem verschlechterten sich die Infrastruktur-Bewertungen in einigen Top-Städten durch eine zunehmende Wohnraumkrise.

Dennoch bleibt Westeuropa die lebenswerteste Region der Welt – mit herausragenden Werten in Gesundheitsversorgung und Bildung in mehreren Städten. Wien verteidigt seinen ersten Platz als lebenswerteste Stadt bereits zum dritten Mal in Folge. Welche Städte sonst noch im Ranking vertreten sind, verraten wir hier:

Top 10 der lebenswertesten Städte

9. Auckland, Neuseeland (gleichauf)

Gesamtbewertung: 96,0

Stabilität: 95,0

Gesundheitsversorgung: 95,8

Kultur & Umwelt: 97,9

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 92,9

Auckland hat sich 2024 einen Platz in den Top 10 erobert – und das zu Recht. Die neuseeländische Stadt bietet eine beeindruckende Mischung aus Natur, atemberaubender Schönheit und lebendiger Kultur. Die perfekte Bewertung für Bildung und nahezu Topwerte in Kultur und Umwelt unterstreichen das hohe Niveau der Stadt.

9. Osaka, Japan (gleichauf)

Gesamtbewertung: 96,0

Stabilität: 100,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 86,8

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 96,4

Japans drittgrößte Stadt ist ein oft unterschätztes Juwel. Osaka ist bekannt für ihre herausragende Gastronomie und bietet mit historischen Sehenswürdigkeiten wie dem Osaka Castle sowie einer lebendigen Baseballkultur eine interessante Mischung aus Tradition und Moderne.

7. Vancouver, Kanada (gleichauf)

Gesamtbewertung: 96,6

Stabilität: 95,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 97,2

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 92,9

Vancouver ist eine perfekte Kombination aus Natur und urbanem Lebensstil. Die Stadt punktet nicht nur mit beeindruckenden Landschaften und Outdoor-Aktivitäten, sondern auch mit einer erstklassigen Gesundheitsversorgung und exzellenter Bildung.

7. Sydney, Australien (gleichauf)

Gesamtbewertung: 97,4

Stabilität: 95,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 94,4

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 100,0

Sydney hat trotz eines leichten Rückgangs in diesem Jahr immer noch viel zu bieten: von coolen Stadtvierteln und kulinarischen Highlights bis hin zu hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten und einzigartigen Stränden. Die hohe Lebensqualität und das gute Gesundheitssystem machen Sydney zu einer besonders lebenswerten Stadt.

5. Genf, Schweiz (gleichauf)

Gesamtbewertung: 96,8

Stabilität: 95,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 94,9

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 96,4

Trotz der hohen Lebenshaltungskosten überzeugt Genf mit einer familiären Atmosphäre. Die Schweizer Stadt punktet mit einer perfekten Gesundheitsversorgung, stabiler Infrastruktur und einer atemberaubenden Naturkulisse, die den Blick auf die Alpen und den Genfersee freigibt.

5. Calgary, Kanada (gleichauf)

Gesamtbewertung: 96,8

Stabilität: 100,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 90,0

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 96,4

Calgary hat sich zurück auf die Liste der Top 5 gekämpft und punktet mit perfekten Bewertungen in den Bereichen Stabilität, Gesundheitsversorgung und Bildung. Die Stadt besticht durch ihre Nähe zur Natur und bietet gleichzeitig ein blühendes kulturelles Leben.

4. Melbourne, Australien

Gesamtbewertung: 97,0

Stabilität: 95,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 95,8

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 96,4

Melbourne bleibt eine der lebenswertesten Städte der Welt. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Kunst, Kultur und erstklassiger Gastronomie zieht sie Besucher aus der ganzen Welt an. Die Stadt ist bekannt für ihre trendigen Viertel und ihre hohe Lebensqualität.

3. Zürich, Schweiz

Gesamtbewertung: 97,1

Stabilität: 95,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 96,3

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 96,4

Die größte Stadt der Schweiz bietet mehr als nur effiziente Dienstleistungen. Im Sommer verwandeln sich die Straßen in lebendige Treffpunkte, und die Stadt begeistert mit einer Vielzahl an Kunstgalerien und erstklassigen Restaurants. Trotz eines leichten Rückgangs bleibt Zürich eine der besten Städte, um sich niederzulassen.

2. Kopenhagen, Dänemark

Gesamtbewertung: 98,0

Stabilität: 100,0

Gesundheitsversorgung: 95,8

Kultur & Umwelt: 95,4

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 100,0

Kopenhagen ist seit drei Jahren in Folge auf Platz 2 und überzeugt mit seiner Mischung aus traditionellem Charme und modernem Flair. Die Stadt ist nicht nur für ihre Architektur und einzigartige kulinarischen Erlebnisse bekannt, sondern auch für ihre Fahrradfreundlichkeit und exzellente Infrastruktur.

1. Wien, Österreich

Gesamtbewertung: 98,4

Stabilität: 100,0

Gesundheitsversorgung: 100,0

Kultur & Umwelt: 93,5

Bildung: 100,0

Infrastruktur: 100,0

Wien ist zum zweiten Mal in Folge die lebenswerteste Stadt der Welt. Mit einer fast perfekten Bewertung in allen Kategorien, insbesondere in Gesundheitsversorgung, Bildung und Infrastruktur, bleibt Wien unübertroffen. Die österreichische Hauptstadt bietet eine perfekte Mischung aus Kultur, Natur und Lebensqualität, die durch eine niedrige Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen europäischen Städten ergänzt wird.