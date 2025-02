× Überraschend! Die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Österreich laut Google Maps

Zum 20. Jubiläum seines Kartendienstes gewährt Google Maps Einblicke in die beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Auch für Österreich wurden die top Restaurants, Cafés, Parks, Museen, Schlösser und Touristenattraktionen ausgewertet. Die Ergebnisse überraschen selbst eingefleischte Einheimische!

Ohne Google Maps wären viele von uns (buchstäblich) wohl ziemlich verloren. Statt gemütlich im Lieblingscafé zu sitzen, würden wir in der falschen Gasse herumirren, und so manches Sightseeing-Highlight bliebe unentdeckt. Zum Glück gibt es den Kartendienst nun schon seit 20 Jahren, und anlässlich dieses Jubiläums hat Google Maps die meistbesuchten Orte Österreichs analysiert.

So entstand das Google Maps-Ranking

Neben der klassischen Routenplanung tragen über 500 Millionen Nutzer regelmäßig Rezensionen zu Sehenswürdigkeiten ein. In Österreich sind diese 10 am beliebtesten:

Die Top-10 beliebtesten Touristenattraktionen in Österreich

Viele der beliebtesten Attraktionen finden sich in Wien. Aber auch Sehenswürdigkeiten in Tirol, Salzburg und der Steiermark finden sich in den Top-10:

Hofburg (1. Bezirk, Wien) Hundertwasser Haus (3. Bezirk, Wien) Goldenes Dachl (Innsbruck, Tirol) Heldenplatz (1. Bezirk, Wien) Highline179 (Gemeinde Reutte, Tirol) Hauptplatz der Stadt Graz (Graz, Steiermark) Krimml Wasserfälle (Krimml, Salzburg) Zotter Schokoladenfabrik (Riegersburg, Steiermark) Mozartplatz (Salzburg, Salzburg) Gasometer (11. Bezirk, Wien)

© Getty Images ×

Die Top-10 Restaurants in Österreich

Die beliebtesten Restaurants des Landes finden sich allesamt in der Bundeshauptstadt:

Figlmüller Bäckerstraße (1. Bezirk, Wien) Rollercoaster Restaurant (2. Bezirk, Wien) Salm Bräu (3. Bezirk, Wien) 1516 Brewing Company (1. Bezirk, Wien) Leopoldauer Alm (21. Bezirk, Wien) Plachutta Wollzeile (1. Bezirk, Wien) Schnitzel Wirt (7. Bezirk, Wien) Zum Englischen Reiter (2. Bezirk, Wien) Café & Restaurant Motto am Fluss (1. Bezirk, Wien) 7Sternbräu (7. Bezirk, Wien)

© Getty Images ×

Die Top-10 Kaffeehäuser in Österreich

Neben Kaffeehaus-Klassikern wie das Central oder das Landtmann findet man auch neue Cafés auf der Liste:

Café Central (1. Bezirk, Wien) Café Landtmann (1. Bezirk, Wien) Café Sacher (1. Bezirk, Wien) Café Gloriette (13. Bezirk, Wien) Café Hawelka (1. Bezirk, Wien) Café Mozart (1. Bezirk, Wien) Vollpension (4. Bezirk, Wien) Café Diglas (1. Bezirk, Wien) Café Museum (1. Bezirk, Wien) Loacker (Panzendorf, Tirol)

© Getty Images ×

Die Top-10 Parks in Österreich

Für Fans von schönen Gärten und Parks gibt’s natürlich auch ein Ranking:

Schlosspark Schönbrunn (13. Bezirk, Wien) Stadtpark (1. Bezirk, Wien) Schlossberg (Graz, Steiermark) Volksgarten (1.Bezirk, Wien) Schlosspark Laxenburg (Laxenburg, Niederösterreich) Rathauspark (1. Bezirk, Wien) Burggarten (1. Bezirk, Wien) Donaupark (22. Bezirk, Wien) Augarten (2. Bezirk, Wien) Türkenschanzpark (18. Bezirk, Wien)

© Getty Images ×

Die Top-10 Museen in Österreich:

Und auch für Kultur-Fans gibt es ein Ranking der besten Museen des Landes:

Österreichische Galerie Belvedere (3. Bezirk, Wien) Naturhistorisches Museum (1. Bezirk, Wien) Swarovski Kristallwelten (Wattens, Tirol) Albertina (1. Bezirk, Wien) Kunsthistorisches Museum (1. Bezirk, Wien) Mozarts Geburtshaus (Salzburg, Salzburg) Red Bull Hangar 7 (Salzburg) Technisches Museum (14. Bezirk, Wien) Sisi Museum (1. Bezirk, Wien) Haus der Natur (Salzburg, Salzburg)

Ob diese Rankings Ihren Erwartungen entsprechen oder Sie genauso überraschen wie die Redaktion – eines ist sicher: Ohne Google Maps wären wir während unseren Sightseeing-Ausflügen wohl alle ein bisschen orientierungsloser unterwegs.