× Restaurant in Wien zum legendärsten der Welt gekürt!

Jedes Jahr kürt die Food-Plattform "Taste Atlas" das beste Restaurant der Welt. Heuer schaffte es ein Lokal in Wien an die Spitze der Siegertreppe.

Wenn die besten Restaurants der Welt ausgezeichnet werden, stehen oft Lokale im Fokus, die Kulinarik auf ein neues Niveau heben. Ob durch ihre meisterhafte Kochkunst, den Einsatz außergewöhnlicher Zutaten oder ein unvergleichliches Zusammenspiel von Aromen – diese Spitzenrestaurants definieren Genuss immer wieder neu. Auch einige österreichische Betriebe schaffen es regelmäßig in diese Rankings. Doch traditionelle Gasthäuser, die seit Jahrzehnten bestehen und bodenständige Speisen servieren, bleiben dabei meist außen vor. Sterne und Hauben werden ihnen selten verliehen.

Der Online-Foodguide "Taste Atlas" wählt jedoch jedes Jahr einen anderen Ansatz: Statt der innovativsten wurde die Suche nach den legendärsten Restaurants der Welt ausgerufen. Nach einer Reise durch die kulinarischen Weiten entstand ein Ranking mit 150 außergewöhnlichen Lokalen, die Geschichte und Tradition vereinen. Ganz oben auf der Liste? Ein österreichisches Wirtshaus, das bei Einheimischen wie Touristen gleichermaßen Kultstatus genießt.

Figlmüller in Wien ist bestes Restaurant der Welt

Unter 23.952 traditionellen Restaurants in der "Taste Atlas"-Datenbank sticht eines besonders hervor: Figlmüller in Wien. Als kulturelles Wahrzeichen verkörpert es den Geist der österreichischen Hauptstadt und beeindruckt mit seiner Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und einem ikonischen Gericht.

Das Ranking von "Taste Atlas" macht deutlich: Figlmüller ist mehr als nur ein Ort zum Essen – es ist ein Symbol Wiener Tradition und Gastfreundschaft. Deshalb wurde das Kultlokal dieses Jahr zum legendärsten Restaurant der ganzen Welt gekürt.

Gegründet im Jahr 1905 als kleines Weinhaus, wird das Restaurant heute in vierter Generation von der Familie geführt. Berühmt wurde Figlmüller durch eines der besten und größten Wiener Schnitzel der Stadt, das es bis heute zu einer unverwechselbaren Institution macht.

Die legendärsten Restaurants der Welt

Das Wiener Traditionsunternehmen hat sich dabei gegen weltbekannte Restaurants durchgesetzt. Auf Platz zwei folgt die wohl berühmteste Pizzeria der Welt: L'Antica Pizzeria da Michele in Neapel. Diese erlangte ihren Kultstatus durch die Erwähnung im Buch und Film "Eat Pray Love" und ist vor allem für ihre Pizza Margherita berühmt.

Den dritten Platz sicherte sich das Münchener Hofbräuhaus, das seit 1589 im Herzen der bayerischen Hauptstadt steht. Es könnte fast als Wiege der bayerischen Wirtshauskultur gelten. Über 100 Stammgäste, die sogar eigene Tische haben, belegen die traditionelle Bedeutung dieses Lokals. Berühmt ist das Hofbräuhaus vor allem für seine Schweinshaxe.

Auf der Liste finden sich zudem zahlreiche andere weltbekannte Lokale: Katz's Delikatessen in New York (Rang 8), das Kultlokal für Dumplings Din Tai Fung in Taipei City (Rang 16) und das berühmte Café Imperial in Prag (Rang 23).