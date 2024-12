Nicht nur Dubai-Schokolade! Das waren die nervigsten Food-Trends 2024

In den sozialen Medien gibt es fast täglich neue Food-Trends, die viral gehen. Auch in diesem Jahr gab es einige Gerichte, die ordentlich Wellen geschlagen haben. Aber nicht alle von ihnen waren den Hype wert.

Sogenannte Food-Trends erobern TikTok, Instagram & Co. im Sturm. Das Konzept dahinter: außergewöhnliche Rezepte, die auf den Plattformen viral gehen und gefeiert werden. Inzwischen gibt es unzählige Beiträge und sogar eigene Videos mit Millionen Aufrufen, in denen Nutzer diese Trends testen und bewerten.

Von sündhaft teurer Dubai-Schokolade bis hin zu Dua Lipas ausgefallenem Cola-Gurken-Mix: Die Food-Trends 2024 überraschten mit kuriosen Geschmackserlebnissen. Die fünf skurrilsten Highlights haben wir hier für Sie zusammengefasst.:

Die nervigsten Food-Trends 2024

Girl Dinner

Abendbrot war gestern – 2024 hieß es "Girl Dinner"! Zumindest, laut TikTok. Der Trend steht für ein entspanntes "Minimal-Abendessen", das aus einfachen, zufällig zusammengestellten Zutaten besteht – etwa Brot mit Käse, Antipasti, Obst, Gemüse oder Snacks. Die Idee dahinter: Nach einem langen Arbeitstag hat niemand Lust, stundenlang in der Küche zu stehen. Stattdessen entsteht eine unkomplizierte, aber dennoch leckere Mahlzeit, die wie ein kreatives Durcheinander aus der Restekiste wirkt. Es geht also weniger um kulinarische Raffinesse und mehr um ein entspanntes, schnelles "Komfortessen".

Cloud Bread

Das "Cloud Bread" ist weich, luftig und könnte direkt aus einem kunterbunten Regenbogen gefallen sein. Der Trend aus Eiweiß, Zucker, Maisstärke und einer ordentlichen Portion Lebensmittelfarbe schwebt seit Monaten durch die sozialen Netzwerke. Ob die Farben wirklich den Geschmack verbessern? Wahrscheinlich nicht, aber sie machen das Brot auf jeden Fall zum Hingucker.

Dua Lipas Cola-Gurken-Cocktail

Dua Lipa hat es geschafft, Cola Light mit Gurkenwasser und Jalapeños zu einem absoluten Social Media-Hype zu machen. Ihre Fans waren gleichermaßen schockiert und fasziniert. Das Fazit vieler, die ihren Ekel-Drink probierten: Eher widerlich.

Frozen Gummybears

Was tun, wenn man Gummibärchen noch leckerer machen will? Ganz einfach: Einfrieren! Auf TikTok und Co. feierten Influencer den Trend der gefrorenen Sprite-Gummibärchen. Die Süßigkeit besteht aus zwei Zutaten – Gummibärchen und Zitronenlimonade (meistens Sprite). Je lauter der Crunch beim Reinbeißen, desto mehr Menschen schauen zu. In der Theorie sollen diese Geräusche beruhigen. In der Praxis freuen sich die Fans vor allem auf das süße Knackgeräusch.

Dubai-Schokolade

Das beste (oder in dem Fall nervigste) kommt bekanntlich zum Schluss: Dubai-Schokolade ist der wohl gehypteste Food-Trend des Jahres. Vollmilchschokolade mit Pistaziencreme und knusprigen Kadayif-Fäden – und das Ganze zu einem Preis, der für einige wie ein kleiner Luxusurlaub wirkt: 15 Euro pro Tafel! Und obwohl der Preis eine kleine Ersparnis-Übung fordert, scharen sich Menschen weiterhin in langen Schlangen, um sich das teure Schoko-Glück zu sichern. Ein Schweizer versuchte sogar kürzlich, 45 Kilogramm der Süßigkeit zu schmuggeln – die Begeisterung ist also grenzenlos – und nimmt weiterhin kein Ende.