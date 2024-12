× Nicht wegwerfen: So können Sie Mandarinenschalen noch verwenden

Im Winter snacken wir am liebsten Mandarinen - oft gleich kiloweise! Doch während wir die saftigen Früchte vernaschen, landen die Schalen meist direkt im Müll. Dabei haben sie viel mehr zu bieten, als Sie vielleicht denken.

Mandarinen sind nicht nur köstlich, sondern auch echte Vitamin-C-Bomben, die uns in der kalten Jahreszeit mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Auch die weiße Haut können Sie bei Mandarinen problemlos mitessen. Dennoch konzentrieren wir uns meist nur auf das süße Fruchtfleisch und übersehen, dass auch die Schalen vielseitig verwendbar sind. Ob in der Küche, als Duftspender, Putzmittel oder Beauty-Helfer – bei Mandarinen zählen nicht nur die inneren Werte.

Frische Schale fürs Kochen und Backen verwenden

Mandarinenschalen sind wahre Geschmacksträger und verleihen vielen Gerichten eine besondere Note. Sie können die dünn abgeriebene Schale von Bio-Mandarinen für Kuchen, Kekse oder als Aromazusatz in Salaten und Dressings verwenden. Wenn Sie die Schalen nicht sofort verwenden möchten, lassen Sie sie einfach trocknen: Breiten Sie die Schalen einige Tage bei Zimmertemperatur aus. Nach dem Trocknen können sie lange aufbewahrt und bei Bedarf verwendet werden.

Für einen Entspannungstee

© Getty Images ×

Mandarinenschalen eignen sich hervorragend, um eine beruhigende Tasse Tee zuzubereiten. Der Tee ist nicht nur wohltuend, sondern auch reich an Antioxidantien. Lassen Sie die Schalen an einem warmen, sonnigen Ort trocknen. Für die Zubereitung geben Sie die getrockneten Schalen in heißes Wasser und lassen sie etwa 10 Minuten ziehen. Ergänzen Sie nach Belieben mit Honig oder Zimt. Er wirkt beruhigend und unterstützt gleichzeitig die Versorgung mit wertvollen Nährstoffen.

Als natürlicher Raumduft

Warum teure Raumdüfte kaufen, wenn die Lösung direkt in Ihrer Obstschale liegt? Trocknen Sie die Schalen und verteilen Sie sie in Schalen oder kleinen Beuteln – ideal für Schubladen, Schränke oder das Badezimmer. Ihr frischer Duft neutralisiert unangenehme Gerüche und bringt eine natürliche Frische in Ihr Zuhause. Für noch mehr Duftvielfalt kombinieren Sie die Schalen mit Zimtstangen, Nelken oder Sternanis. In dekorativen Schalen arrangiert, hält der angenehme Duft wochenlang.

Als Allzweckreiniger

© Getty Images ×

Mandarinenschalen enthalten ätherische Öle, die nicht nur gut riechen, sondern auch Schmutz den Garaus machen.Um einen natürlichen Allzweckreiniger herzustellen, weichen Sie die Schalen einige Stunden in Essig ein. Filtern Sie die Flüssigkeit anschließend und füllen Sie sie in eine Sprühflasche. Dieser Reiniger eignet sich perfekt für Küchenoberflächen, Fenster oder Badezimmerfliesen. Neben der Reinigung sorgt er für einen frischen Zitrusduft, der die Umgebung erfrischt.

Helfen bei Hautunreinheiten

Auch in der Schönheitspflege finden Mandarinenschalen ihren Platz. Die ätherischen Öle der Schalen wirken entzündungshemmend und können bei Hautunreinheiten helfen. Reiben Sie dazu mit der weißen Innenseite einer frischen Orangenschale über die betroffene Hautstelle, um kleine Pickel und Mitesser zu bekämpfen.