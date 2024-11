× Schimmel vermeiden: So bleiben Mandarinen länger haltbar

Mandarinen gehören zur Vorweihnachtszeit einfach dazu! Oft greifen wir zu praktischen Netzen und nehmen gleich größere Mengen mit nach Hause. Doch hier lauert Schimmelgefahr. Mit den richtigen Kniffen können Sie jedoch dafür sorgen, dass die Mandarinen länger frisch und genießbar bleiben.

Mandarinen sind nicht nur ein beliebter Snack in der kalten Jahreszeit, sondern auch eine wahre Vitamin-C-Bombe. Besonders im Winter locken attraktive Angebote, die uns oft dazu verleiten, gleich größere Mengen zu kaufen. Doch die Freude währt nicht lange: Schon nach wenigen Tagen beginnen einige Früchte zu schimmeln und werden ein Fall für die Tonne. Mit der richtigen Lagerung verhindern Sie, dass sie anfangen zu schimmeln und auszutrocknen.



Warum schimmeln Mandarinen so schnell?

© Getty Images ×

Mandarinen haben eine empfindliche Schale, die zwar eine natürliche Schutzbarriere gegen Umwelteinflüsse bildet, aber gleichzeitig Feuchtigkeit speichert. In Kombination mit den ätherischen Ölen in der Schale entsteht ein ideales Milieu für Schimmelbildung. Besonders problematisch: Beschädigungen an der Schale oder Lagerbedingungen mit zu viel Wärme und Feuchtigkeit.

Schimmel vermeiden: So lagern Sie Mandarinen richtig

Kühl lagern

Lagern Sie Mandarinen am besten immer an einem kühlen, trockenen Ort. Der Kühlschrank ist nicht optimal, da die Luftfeuchtigkeit dort oft zu hoch ist. Ein kühler Keller oder eine Speisekammer eignet sich besser.

Nicht übereinander stapeln

Stapeln Sie Mandarinen niemals aufeinander, da die Früchte davon Druckstellen bekommen, was Schimmel begünstigt. Schimmel breitet sich wiederum durch Kontakt rasend schnell aus. Lagern Sie die Früchte nebeneinander statt in einem Berg, um Beschädigungen und Feuchtigkeitsstaus zu vermeiden.

Atemfrische Verpackung wählen

Verzichten Sie auf Plastikverpackungen, da sie die Luftzirkulation blockieren und Feuchtigkeit einschließen. Stattdessen sind Netze oder luftdurchlässige Stoffbeutel ideal, da sie die Mandarinen atmen lassen.

Regelmäßig überprüfen

Kontrollieren Sie die Mandarinen mindestens alle zwei Tage und entfernen Sie beschädigte oder weiche Früchte sofort. Schimmel kann sich von einer einzelnen Frucht auf alle umliegenden übertragen.

Feuchtigkeit reduzieren

Mandarinen sollten nicht feucht gelagert werden. Wenn Sie sie vorher waschen, lassen Sie sie vollständig trocknen. Ein kleines Stück Küchenpapier in der Nähe der Früchte kann helfen, überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen.

Ausreichende Luftzirkulation

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mandarinen an einem Ort mit guter Luftzirkulation aufbewahrt werden. Eine unzureichende Belüftung kann die Feuchtigkeit erhöhen und dadurch die Bildung von Schimmel begünstigen. Verzichten Sie daher auf die Lagerung in luftdichten Behältern oder Dosen, um die Haltbarkeit der Früchte zu verlängern.

Nicht neben reifendem Obst lagern

Mandarinen sollten nicht in der Nähe von nachreifendem Obst wie Bananen oder Äpfeln gelagert werden. Diese Früchte setzen sogenannte Reifegase frei, die den Reifeprozess der Mandarinen beschleunigen und sie schneller verderben lassen. Verwenden Sie am besten separate Obstschalen, um Ihre Mandarinen länger frisch zu halten.