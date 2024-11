× Küchen-Trick: Mit diesem einfachen Hack werden saure Mandarinen schnell süß

Mandarinen sind das ultimative Winterobst. Sie sind prall gefüllt mit wertvollen Vitaminen und schmecken gut. Doch manchmal hat man Pech und erwischt eine saure Frucht. Zum Glück gibt es einen einfachen Hack, mit dem Sie sich nie wieder über saure Mandarinen ärgern müssen.

Mandarinen sind in der kalten Jahreszeit nicht nur ein köstlicher Snack, sondern auch wahre Vitaminbomben. Sie enthalten reichlich Vitamin A und eine beachtliche Menge an Vitamin C, was das Immunsystem stärkt und vor Erkältungen und Grippe schützt. Umso ärgerlicher ist es, wenn sich die Vorfreude beim Schälen in Enttäuschung verwandelt, weil die Frucht zu sauer schmeckt. Doch keine Sorge, mit einem einfachen Hack können saure Mandarinen wieder süß werden.



So werden saure Mandarinen schnell süß

© Getty Images ×

Die meisten sauren Mandarinen lassen sich durch eine sehr einfache Methode umwandeln: Sie müssen ihnen nur ein bisschen Wärme zuführen. Dies verändert die chemische Zusammensetzung der Frucht und betont die natürliche Süße. So geht’s:

Bereiten Sie zwei Schüsseln vor. Eine mit warmem Wasser bei einer Temperatur von etwa 40°C und eine andere mit kaltem Wasser.

Legen Sie die Mandarinen für etwa 10 Minuten in das warme Wasser. Die Wärme öffnet die Poren der Schale, wodurch die Säuren in der Frucht freigesetzt werden.

Nehmen Sie die Mandarinen anschließend aus dem warmen Wasser und tauchen Sie sie sofort für einige Minuten in das kalte Wasser. Der plötzliche Temperaturschock sorgt dafür, dass sich die Poren wieder schließen und der süße Saft in der Frucht bleibt.

Nach dem kurzen Bad in kaltem Wasser können Sie die Mandarinen abtrocknen und genießen – jetzt schmecken sie deutlich süßer!

So erkennen Sie süße Mandarinen beim Kauf

Um von vornherein saure Überraschungen zu vermeiden, gibt es einige einfache Tricks, mit denen Sie süße Mandarinen im Supermarkt erkennen können.

Achten Sie zunächst auf die Schale: Süße Mandarinen haben meist eine gleichmäßig gefärbte, leuchtend orange bis leicht rötliche Schale. Mandarinen, die schwer in der Hand liegen, enthalten in der Regel mehr Saft und neigen dazu, süßer zu sein.

Außerdem sollten die Früchte beim sanften Drücken leicht nachgeben – dies deutet auf eine reife Frucht mit ausgewogenem Geschmack hin. Ein angenehmer, frischer Zitrusduft ist ebenfalls ein Hinweis auf eine süße Frucht. Vermeiden Sie dagegen Exemplare mit grünlichen Stellen oder einer sehr harten Schale, da diese oft weniger süß und noch nicht vollständig ausgereift sind.