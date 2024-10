× Welche Lebensmittel Sie bei einer Erkältung (nicht) essen sollten

Die Erkältungssaison im Herbst macht unserem Immunsystem schwer zu schaffen. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, die Abwehrkräfte durch die richtige Ernährung zu stärken.

Derzeit wird überall geschnieft und gehustet, denn im Herbst haben Viren leichtes Spiel. Mit der richtigen Ernährung lässt sich der Körper jedoch gezielt unterstützen, um schneller wieder gesund zu werden. Bestimmte Lebensmittel können dabei helfen, das Immunsystem zu stärken, während andere den Körper zusätzlich belasten. Wir verraten, was in der Erkältungszeit auf dem Speiseplan stehen sollte und worauf man besser verzichtet.



Diese Lebensmittel unterstützen das Immunsystem bei einer Erkältung

Zitrusfrüchte

© Getty Images ×

Orangen, Grapefruits, Zitronen und Mandarinen sind vollgepackt mit Vitamin C, das dafür bekannt ist, die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. Vitamin C unterstützt die weißen Blutkörperchen bei ihrer Arbeit, Krankheitserreger zu bekämpfen. Ein Glas frisch gepresster Orangensaft am Morgen kann deshalb dabei helfen, die Genesung zu beschleunigen und Erkältungssymptome zu lindern.

Grünes Blattgemüse

Spinat, Grünkohl und Mangold liefern eine Vielzahl an Nährstoffen wie Eisen, Vitamin A, Vitamin C und Folsäure, die das Immunsystem stärken und Entzündungen im Körper reduzieren. Zudem enthalten diese Gemüsesorten wertvolle Antioxidantien, die Zellschäden vorbeugen und den Körper während der Krankheit unterstützen.

Knoblauch und Zwiebeln

Knoblauch und Zwiebeln sollten während einer Erkältung unbedingt am Speiseplan stehen. Die enthaltenen Schwefelverbindungen, insbesondere Allicin im Knoblauch, wirken antimikrobiell und helfen dabei, Bakterien und Viren zu bekämpfen. Durch den Verzehr von Knoblauch und Zwiebeln werden Entzündungen im Körper gehemmt, was Erkältungssymptome spürbar lindern kann. Auch eine warme Hühnersuppe wirkt Wunder bei Erkältungen

Mandeln

Mandeln sind eine hervorragende Quelle für Vitamin E, ein starkes Antioxidans, das das Immunsystem unterstützt. Schon eine kleine Handvoll Mandeln täglich kann dem Körper bei der Bekämpfung von Krankheitserregern helfen. Außerdem liefern Mandeln gesunde Fette und Ballaststoffe, die Energie liefern und das allgemeine Wohlbefinden stärken.

Ingwer

© Getty Images ×

Ingwer ist seit langem ein bewährtes Hausmittel gegen Erkältungen. Das in Ingwer enthaltene Gingerol wirkt entzündungshemmend, antiviral und antibakteriell. Ingwer fördert zudem die Durchblutung und erwärmt den Körper von innen heraus – perfekt bei Erkältungsschüttelfrost. Ein frischer Ingwertee mit einem Spritzer Zitrone und etwas Honig kann wahre Wunder bewirken.

Diese Lebensmittel sollten Sie bei einer Erkältung meiden

Fettreiche und frittierte Lebensmittel

Pommes, frittierte Snacks und stark fetthaltige Speisen belasten den Magen-Darm-Trakt und können zu Verdauungsproblemen führen, die den Körper zusätzlich schwächen. Diese Nahrungsmittel fördern Entzündungen im Körper und verlangsamen die Verdauung, was der Immunabwehr Energie entzieht, die sie dringend zur Krankheitsbekämpfung benötigt. Auch das traditionelle Martinigansl zählt nicht unbedingt zur "leichten Kost".

Zuckerhaltige Lebensmittel

Süßigkeiten, Limonade und andere stark zuckerhaltige Lebensmittel fördern Entzündungen und wirken sich negativ auf die Darmflora aus. Ein hoher Zuckerkonsum kann das Immunsystem schwächen und macht den Körper anfälliger für Bakterien und Viren. Zuckerhaltige Nahrungsmittel sind zudem Nährstoffräuber, die dem Körper wertvolle Vitamine entziehen, die für die Genesung notwendig wären.