× Kein Mythos: Darum hilft Hühnersuppe wirklich bei einer Erkältung

Viele greifen bei einer Erkältung zur bewährten Geheimwaffe Hühnersuppe. Doch was macht dieses traditionelle Hausmittel so wirksam im Kampf gegen Erkältungssymptome?

Es ist Herbst, die Nase läuft, der Hals kratzt und der Kopf fühlt sich schwer an. In solchen Momenten greifen viele Menschen zum Hausmittel schlechthin: Hühnersuppe. Seit Jahrhunderten gilt sie als Geheimwaffe gegen Erkältungen. Jedoch beinhaltet die Suppe eigentlich keine besonderen Zutaten oder Superfoods. Ist an der heilenden Wirkung also wirklich etwas dran?

Deshalb ist Hühnersuppe bei Erkältungen gut

Der wohl bekannteste Grund, warum Hühnersuppe bei Erkältungen hilft, liegt in ihrer entzündungshemmenden Wirkung. Das wurde sogar wissenschaftlich bewiesen. Forschende haben herausgefunden, dass sie die Aktivität bestimmter weißer Blutkörperchen hemmt, die für Entzündungen in den oberen Atemwegen verantwortlich sind. Durch das Eindämmen dieser Zellen können Symptome wie eine verstopfte Nase und Halsschmerzen gelindert werden.

Nährstoffe für das Immunsystem

Zudem enthält Hühnersuppe eine Vielzahl von Nährstoffen, die das Immunsystem stärken. Dazu gehören Proteine aus dem Huhn, die als Bausteine für die Reparatur und den Aufbau von Körperzellen dienen. Aber auch die in der Brühe enthaltenen Vitamine und Mineralien, wie Zink, Eisen und Vitamin A, tragen dazu bei, das Immunsystem zu unterstützen und die Abwehrkräfte zu stärken. Besonders wichtig sind hier die Aminosäuren Cystein und Glycin, die in der Brühe vorkommen. Diese helfen dabei, Schleim zu verflüssigen und so die Atemwege freizuhalten.

Die heiße Brühe befeuchtet die Schleimhäute

Viel Flüssigkeit hilft dabei, Schleim zu lösen und die Atemwege frei zu halten. Die heiße Suppe hilft, die Schleimhäute in Nase und Rachen zu befeuchten, was den Abtransport von Schleim erleichtert. Die wohltuende Wärme beruhigt zusätzlich den gereizten Hals und lindert so unangenehmes Kratzen und Husten. Im Gegensatz zu kalten Getränken wirkt Hühnersuppe zudem als eine Art natürlicher "Inhalator", der die Atemwege öffnet und befreit.

Hühnersuppe als Appetitanreger

Wer krank ist, hat oft wenig Appetit, was den Körper weiter schwächt, da ihm wichtige Nährstoffe fehlen. Hühnersuppe wirkt hier als sanfter Appetitanreger. Der wohltuende Duft, die angenehme Wärme und die leichte Verdaulichkeit der Suppe machen es einfacher, trotz Erkältung etwas zu sich zu nehmen. Dieser Geschmack basiert auf der fünften Geschmacksrichtung „Umami“, welche den Appetit anregt. Da die Suppe zudem leicht verdaulich ist, belastet sie den Magen nicht und gibt dem Körper trotzdem die Energie, die er benötigt, um die Krankheit zu bekämpfen.