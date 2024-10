× Immer früher auf der Speisekarte: Hier gibt's jetzt schon Gansl in Wien

Die Zeiger der Uhr stehen in vielen Wiener Restaurants wieder auf Ganslzeit!

Herbstzeit ist Ganslzeit! Mit Rotkraut, Knödeln, Maroni & Co. wird das Ganslessen zum kulinarischen Höhepunkt des Jahres. Kein Wunder also, dass die Ganslsaison auch in diesem Jahr früh beginnt. Wir präsentieren eine Auswahl an Lokalen, die schon jetzt tolle Gansl auftischen.

Stuwer

© Stuwer

Das Haubenrestaurant im 2. Bezirk bietet zur Ganslzeit traditionell ein spezielles Menü an. Seit dem 2. Oktober 2024 können Gäste neben der regulären Speisekarte auch ein Ganslmenü mit passenden Wein- und Bierempfehlungen genießen. Im Mittelpunkt steht das sous-vide gegarte Gansl. Als Beilagen werden Erdäpfelknödel, Quitten-Rotkraut und Saft serviert. Es besteht die Möglichkeit, das Gansl à la carte für 36 Euro zu bestellen oder für 55 Euro das gesamte Menü zu wählen, das zusätzlich eine Ganslsuppe oder Grießnockerlsuppe als Vorspeise und eine pochierte Birne als Dessert umfasst.

Stuwerstraße 47, 1020 Wien

Das Bootshaus

Ab dem 16. Oktober gibt es im Bootshaus ein saftig gebratenes Gansl mit Erdäpfelknödeln, Maroni-Rotkraut, Safterl und Preiselbeeren um 35,90 Euro. Freuen Sie sich außerdem auf die berühmte Gansleinmach-Suppe oder die vegane Variante "Gans ohne Gans".

An der unteren Alten Donau 61, 1220 Wien

Handwerk

© Handwerk ×

Das urgemütliche Handwerk Restaurant im 7. Wiener Bezirk serviert ab 25. Oktober eines der knusprigsten Gansln von Wien – nach Oma Franzis Original-Rezept. Begleitet wird der Herbstklassiker von flaumigen Erdäpfelknödeln, aromatischem Apfel-Preiselbeer-Rotkraut und Ganslsafterl, für 32,50 Euro. Weitere Schmankerln wie cremige Gansl-Einmachsuppe, gebackene Ganslleber mit Erdäpfel-Mayonnaise Salat und Gansl mit Linguine sorgen für Abwechslung.

Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien

Steirerstöckl

© Steirerstöckl ×

Das Steirerstöckl-Gansl gibt’s ab dem 18. Oktober sogar bis 8. Dezember 2024. Bei Schönwetter und passenden Temperaturen kann man sich das Gansl begleitet von Apfelrotkraut, Serviettenknödel, glacierten Kastanien, Bratapfel und Preiselbeeren auch im schönen Gastgarten schmecken lassen.

Pötzleinsdorfer Straße 127, 1180 Wien

Pfarrwirt

Im Kult-Restaurant Pfarrwirt wurde die Ganslsaison offiziell am 13. Oktober eröffnet. Hier wird das ofenfrische Weidegansl um 33,90 Euro mit Apfel-Rotkraut, Erdäpfelknödel und glacierten Maroni aufgetischt.

Pfarrplatz 5, 1190 Wien

Zum Martin Sepp

Auch in Grinzing duftet’s schon nach Gansl. Der charmante Heurigenwirt zum Martin Sepp serviert das Gansl von 18. Oktober bis Ende November 2024 mit allem, was traditionell dazugehört. Das klassische Gansl steht für 32,90 Euro auf der Speisekarte. Abgesehen davon gibt es auch Ganslsuppe und Ganslrisotto.

Cobenzlgasse 34, 1190 Wien

Auf geht's zum Ganslessen!