Kautionsanfrage abgelehnt: P Diddy muss in den Knast

Richterin lehnt Kautionsangebot ab: Der Rapper P Diddy bleibt in New Yorker während der Dauer seines Prozesses in Haft.

Der 54-jährige US-amerikanische Rapper Diddy wurde verhaftet und muss sich vor Gericht verantworten. Er wurde wegen mehrerer Straftaten angeklagt: Erpressung, Menschenhandel, Zuführung zur Prostitution, Drogendelikten, Entführung und Brandstiftung. Eine am Dienstagmorgen entsiegelte Anklageschrift brachte abstoßende Details seines angeblichen Verhaltens ans Licht – die Namen der zahlreichen Personen, die ihm bei der Fortsetzung des abscheulichen Missbrauchs geholfen haben sollen, wurden jedoch nicht genannt. Auch Rapper P. Diddy hat keine Lust auf Winter und flüchtet lieber in die Sonne. Zusammen mit seiner Familie macht er Urlaub auf St.Barts - Mega-Schlauchboot inklusive.

© Photo Press Service, www.photopress.at Der Rapper wurde nach Angaben seines Anwalts über Nacht in New York festgenommen, nachdem er freiwillig in die Stadt gereist war. Bei der Durchsuchung seiner Häuser beschlagnahmten die Beamten laut Angaben mehrere Schusswaffen, Drogen und mehr als 1.000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel. Im vergangenen Jahr wurde Combs von Personen verklagt, die behaupteten, er habe sie körperlich oder sexuell missbraucht. Er hat viele dieser Vorwürfe zurückgewiesen und sein Anwalt Marc Agnifilo bezeichnete die neue Anklage als „ungerechtfertigte Strafverfolgung“. Kautionsanfrage abgelehnt Diddy bot dem Gericht 50 Millionen Dollar für Freilassung gegen Kaution an, doch Richterin Tarnofsky hat seine Kautionsanfrage abgelehnt - unter anderem aufgrund seines Verhaltens. Sie habe "sehr große Bedenken" hinsichtlich Combs' Drogenmissbrauch und "scheinbaren Wutproblemen". Sie sehe in ihm eine Bedrohung für die Gesellschaft. Diddy hat auf alle Anklagepunkte mit "nicht schuldig" geplädiert.