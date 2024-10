Nicht Salz oder Pfeffer: DAS ist das Lieblingsgewürz der Österreicher

Am 24. Oktober feiern Hobbyköche den Welttag der Gewürze. Für den Kotányi Gewürz-Report wurden Österreicher zu ihren Würzvorlieben befragt - die Ergebnisse sind durchaus überraschend.

Österreicher lieben Gewürze, die das Leben süßer machen. Das bestätigt nun auch der Kotányi Gewürz-Report 2024. Die unverzichtbaren Lieblinge sind dabei eindeutig Zimt und Vanille. Besonders beliebt sind diese Gewürze bei der Zubereitung von Mehlspeisen, Gebäck und Frühstücksgerichten wie Pancakes und Porridge sowie in Desserts und Getränken bis hin zu Smoothies.

Gewürzlieblinge des Jahres 2024: Zimt und Vanille

Zimt und Vanille sind die Gewürzlieblinge 2024 © Pexels/Daria Yakovleva ×

Laut der diesjährigen Umfrage des heimischen Gewürzmarktführers steht fest: Die Österreicher:innen versüßen sich gerne ihren Alltag. 41 Prozent bereiten mehrmals pro Woche süße Gerichte zu und verwenden dabei „süße Gewürze“. Am liebsten greifen sie mit Zimt (57 %) und Vanille (48 %) zu zwei Gewürzklassikern, gefolgt von Ingwer (14 %), Muskatnuss (13 %), Zitronenschale (10 %), Kurkuma sowie Lebkuchen-Gewürz und Nelken. Deutlich seltener zum Einsatz kommen Anis, Cardamom und Safran sowie Fenchelsamen, Piment und Sternanis. Besonders gern werden sie in folgenden Gerichten verwendet: in jeder Art von Torten, Kuchen und Strudeln (59 %), Keksen und

Weihnachtsbäckerei (55 %), süßen (Frühstücks-)Gerichten wie Palatschinken, Pancakes, French Toast und Waffeln (51 %) sowie Getreidezubereitungen wie Porridge, Grießkoch, Müsli und Granola (37 %). Auch in Desserts wie Puddings und Cremes (34%), süßem Gebäck von Bananenbrot bis Zimtschnecke (30 %), Obstzubereitungen wie Smoothies und Kompott (26 %), aber auch heißen Getränken wie Chai-Tee oder Matcha Latte zählen „süße“ Gewürze zu den Zutaten. Eingesetzt werden sie aber auch in Marinaden und Saucen für pikante Gerichte (17 %), Eiscreme und Sorbets sowie internationalen Süßspeisen (jeweils 16 %) und etwas seltener für kalte Getränke wie Cocktails oder Mocktails (10 %).

Vanille löst Zuhause-Gefühl aus

Zimt und Vanille sind die Gewürzlieblinge 2024 © Pexels/Karolina Grabowska ×

Die aktuelle Kotányi-Umfrage ging dabei auch dem Geheimnis der Vanille – der so genannten „Königin der Gewürze“ – auf die Spur: 64 Prozent der Befragten mögen den einzigartigen Geschmack, 50 Prozent lieben den Duft. Dazu gesellt sich die außergewöhnliche emotionale Komponente: Bei rund einem Drittel der befragten Österreicher:innen löst das Aroma der Vanille ein „warmes-Zuhause-Gefühl“ aus und jede/jeder Fünfte fühlt sich durch den Gewürzklassiker in die Kindheit zurückversetzt. „Ob Vanillekipferl, Kompott oder Milchreis – mit ihrem betörend süßen, leicht würzigen Aroma veredelt die Vanille jedes Gericht. Selbst pikante Kreationen erhalten eine spannend außergewöhnlich-exotische Note“, verrät Ernährungswissenschafterin Elisabeth Voltmer von Kotányi.

Food-Trends von süß bis scharf

Einer der beliebtesten süßen Food-Trends 2024: fermentierte Früchte. © Pexels/Roman Odintsov ×

Süßspeisen sind Gerichte mit Wohlfühlfaktor: Neben Vanille und Zimt erweitert sich mit Ingwer, Muskatnuss, Zitronenschale, Kurkuma, Nelken, Anis, Cardamom und Safran derkreative Spielraum in der süßen Küche erheblich. Und der Kotányi Gewürz-Report attestiert den Österreicher:innen jede Menge Experimentierfreude, wenn es um neue Food Trends geht: Süße Butter-Varianten mit Vanille, Nougatcreme oder Pistazien wurden von den Befragten ebenso wie „Shaved Peach“ bzw. andere Desserts mit gefrorenen, geraspelten Früchten und „Swicy Food“ – also die Kombination aus süßen und scharfen Aromen – bereits probiert und für gut befunden. Auch überraschende Aromafusionen wie Vanilleeis mit Olivenöl & Meersalz oder Pommes mit Vanille-Eis wurden bereits verkostet. „Und das ist der beste Beweis dafür, dass in Österreichs Küchen die Lust am süßen Entdecken mehr als vorhanden ist“, so Dominik Mattes, Director Marketing and Innovation bei Kotányi.