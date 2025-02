Robencheck am Opernball: Sie bestimmen den schönsten & skurrilsten Look

Beim 67. Wiener Opernball war der Glamour-Faktor hoch – aber nicht jeder Star traf modisch ins Schwarze. Jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie beim großen Roben-Voting ab und küren Sie den spektakulärsten und skurrilsten Look des Abends!

Am Donnerstagabend verwandelte sich die Festtagstiege der Wiener Staatsoper erneut in einen Laufsteg der Eleganz. Die Stars glänzten in ihren spektakulärsten Roben und setzten modische Statements. Besonders angesagt in diesem Jahr: Gold, Smaragdgrün und kräftiges Rot. Während viele Damen mit stilvollen Looks begeisterten, sorgten andere mit ihren Outfits eher für Fashion-Fauxpas.

Stimmen Sie ab!

Wir lassen Sie entscheiden. Welche Opernball-Robe gefällt Ihnen am besten? Welcher Star erschien im skurrilsten Look?

40/40 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen ++Zwischenergebnis laden © Tischler Die Tochter von Heidi Klum zählte zu den Ehrengästen in der Swarovski-Loge und erschien in einer atemberaubenden Paillettenrobe in der Trendfarbe Chocoate-Brown. Dazu kombinierte das Nachwuchs-Model drei Ketten von Swarovski. © Tischler Das "Victoria's Secret"-Topmodel strahlte in einem eleganten weißen Kleid von Designer Brandon Maxwell. Doch die Farbe der Robe kam nicht bei allen gut an, denn weiß ist eigentlich ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten. © Tischler Die Opernball-Organisatorinnen erschienen in zwei Glamour-Roben. Event-Plannerin Yeganehfar wählte eine schwarze Robe mit elegantem Blumenprint von Susanne Bisovski. Steirereck-Chefin Reitbauer erschien in einem monochromen Streifen-Look von Christian Seibold. © Tischler Die dritte im Bunde wählte ein elegantes Kleid von Designerin Maiken K aus Vorarlberg. Ein besonderer Hingucker war der Glitzerkragen. © Tischler ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun führte in einem märchenhaften Couture-Kleid in der Trendfarbe Puderrosa durch den Abend. Die Robe von JCH Juergen Christian Hoerl spiegelte die perfekte Balance zwischen klassischer Eleganz und modernem Design wider. © Tischler Bei ihrem ersten Opernball-Auftritt als Moderatorin trug Silvia Schneider eine eigene Kreation, die sie in Zusammenarbeit mit Couturier Liliya Semenova entworfen hat. Für die perfekt-sitzende goldene Bustier-Robe hat sich Schneider von den glänzenden Nächten der Wiener Ballsaison inspirieren lassen. © Tischler Larissa Marolt trug eine Signature-Eva-Poleschinski-Tüllrobe. Es handelte sich um ein zweiteiliges Couture-Kleid, bestehend aus einer Corsage und einem opulenten Rock mit Schleppe in einem tiefen Kirschrot. Gefertigt wurde dieses Modell aus italienischem Softtüll, allover mit Samtpünktchen besetzt. © Tischler Der Swarovski CEO und seine Ehefrau waren die glamourösesten Gastgeber des Abends. Alexandra Amann wählte das gleiche Kleid, dass sie bereits am Opernball 2023 trug. © Tischler Die Schauspielerin trug eine hellblaue Robe von Thang de Hoo mit silbernen Details. Dazu Schmuck von Köck, eine trendige Clutch und abgestimmte High-Heels. © Tischler Nina Proll entschied sich für ein dunkelgrünes Bustier-Kleid von Lena Hoschek. © Tischler Die Schauspielerin erschien in einem gewagten Naked-Dress von Cindy Fodor. © Tischler Die österreichische Beauty wählte ein Seidenkleid von Designer Michelle Mason. Dazu trug sie einen goldenen Cape. © Tischler Die Model-Ikone erschien in einer Pracht-Robe im Bridgerton-Stil von Boscana. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe von Wempe. Der Blumenhaarreif war ein absolutes Highlight. © Tischler Der deutsche Popsänger und seine Frau Julia Röntgen erschienen ebenfalls zum Ball der Bälle. Julia wählte einE Traumrobe in Gelb mit aufwendigen Stickereien. © Tischler Die Top-Zahnärztin wählte einen besonders originellen Look und verwandelte ihr Kleid in ein Kunstwerk. Ihre Robe lies sich Worseg vom Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz bemalen. © Tischler Teresa Vogl moderierte in einer zweiteiligen Couture-Robe bestehend aus einem Body und einem schwingenden Ballrock aus der aktuellen Kollektion „Flower of Life“ der Designerin Eva Poleschinski. © Tischler Lilian Klebow trug ein hochgeschlossenes, an der Taille drapiertes Paillettenkleid aus Vorarlberger Stickerei von der österreichischen Designerin Michel Mayer. © ORF/Thomas Ramstorfer Marion Benda moderierte in einem eleganten Off-Shoulder-Abendkleid von Talbot Runhof in der Farbe Fuchsia. Ein besonderer Hingucker war das bodenlange Cape. © PR Profitänzerin Maria Angelini-Santner eröffnete mit ihrem Bruder Christoph Santner als Choreografin des Jungdamen- und Jungherrenkomitees die prächtigste Ballnacht des Jahres – in einer blitzblauen Couture-Robe von Designerlabel LASKARI. Besonders auffällig: Schmuck von Swarovski sowie ein hoher Beinschlitz und Cut-Outs. © Tischler Die Oberösterreicherin setzte auf ein zartes Paillettenkleid mit Federschleppe und transparenten Elementen von Designer Georges Makaroun. Auch letztes Jahr trug das Model ein Prinzessinnenkleid des libanesischen Designers. © Fuhrich Ekaterina Mucha kombinierte ihre türkisfarbene Robe von Erika Suess mit einem Diamant-Saphir-Collier des Auktionshauses Amadeus. © Tischler Leona König setzte auf eine Vintage-Robe von Cher. Das enganliegende Abendkleid betonte ihre Silhouette. Dazu kombinierte die Moderatorin Juwelen von Chopard, um einen Gesamtwert von €165.000,-. © Tischler Die Designerin stattete mehrere Promi-Damen für den Ball der Bälle aus. Sie selbst wählte eine semi-transparente-Robe. © Tischler Die Bundesministerin strahlte in einem smaragdgrünen Kleid mit floralen Applikationen. Dazu kombinierte sie goldene Accessoires: Zarte Ohrringe, einen Armreifen und eine Clutch verliehen dem Look Glamour. © Tischler Das Model entschied sich für eine edle Samtrobe in Violett. Dazu kombinierte sie Statement-Ohrringe. © Fellner oe24 CEO Niki Fellner besuchte den Opernball mit seiner Ehefrau Valerie Fellner. Sie wählte eine wunderschöne Robe von Atil Kutoglu in Dunkelgrün mit Muster. Dazu eine Tasche von Bottega Veneta und farblich abgestimmte Ohrringe. © Tischler Die Begleitung vom Dompfarrer trug ein blaues Kleid mit Transparent-Details und edlen Bestickungen. © Tischler Die Opernsängerin entschied sich für eine goldene Robe von Alexis F. Gonzalez. Der schwarze Taillengürtel verlieh dem Look eine moderne Note. Der blaue Schmuck setzte ein stylisches Statement. © Fuhrich Das Reality-Sternchen wählte eine hellblaue Robe aus Seide. Besonders elegant wirkte das Off-Shoulder-Detal. © Tischler Die Radiomoderatorin entschied sich für eine weiße Robe. Das Ensembe aus Sitzentop und Federrock kombinierte sie mit goldenen Accessoires. © Tischler Ex Miss-Austria und Marketing-Profi Tanja Duhovich erschien in einer silbernen Glitzer-Robe von Moondress. Dazu trug sie edlen Schmuck von Ziro. © Fuhrich Couture-Designerin Maiken Kloser erschien mit ihren zwei Herzensfreundinnen. Alle drei trugen einzigartige Couture-Designs von Maiken K. © Tischler Die Politikerin trug ein schwarz-weißes Samtkleid mit eleganten Spitzen-Details. Eine abgestimmte Clutch perfektionierte den Look. © Tischler Die Landeshauptfrau von Niederösterreich erschien in einer silbernen Bustier-Robe mit floralen Details. Die Ohrringe aus Perlenmut passten perfekt zur Robe. © Tischler Die First Lady erschien in einer schlichten aber sehr eleganten Robe in der Trendfarbe des Abends. © Tischler Weniger ist mehr lautete das Motto von Werner Koglers Gattin. Sie entschied sich für ein langärmeliges Kleid in Nude. © Tischler Richard Lugners Tochter Jacqueline wählte eine Glitzerrobe in Bordeaux-Rot mit Schmuck von Cartier. Der enge Schnitt brachte ihre Silhouette perfekt zur Geltung. © Tischler Mausi nahm in der Lugner-Loge in einer Traumrobe in Grün Platz. Passend dazu wählte die Society-Dame silbernen Schmuck mit Diamanten. © Tischler Die Opern-Diva erschien in einer Tüllrobe in Nude. © Tischler Der Choreograph Bruce Darnell erschien in einem maßgeschneiderten Frack. Das 3SI-Immo-Powercouple genauso stilvoll. Sylwia wählte eine schwarze Robe mit Strass-Verzierungen. Opernball 2025: Die schönsten Roben der Stargäste ×

12/12 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen ++Zwischenergebnis laden © Tischler Weiß am Opernball: Ein absolutes No-Go. © Tischler Ein schräger Look der Extraklasse! © Tischler Der Schnitt? Fraglich! © Tischler Mode-Statement oder modischer Albtraum? © mfell Die knallige Neonfarbe ist mutig, aber zu viel des Guten! © Tischler Ein voluminöses Design mit ungewöhnlichen Details. © APA Ein Kleid, das mehr Fragen aufwarf als Antworten lieferte. © Tischler Ein gewagter Material-Mix! © Tischler Leo-Muster am Opernbal? Fehl am Platz! © Fellner Ein skurriles Mode-Experiment... © Tischler Ein avantgardistisches Kunstprojekt. © Fellner Ein Hingucker der falschen Art! Opernball 2025: Die Worst-Dressed Gäste ×

Die Stars im Roben-Check

So steht es um das aktuelle Roben-Ranking (Stand: Freitag 28.2., 10:45):

Die Top 10 Best-Dressed Opernball-Stars

Maria Angelini-Santner: Die Profitänzerin eröffnete den Ball in einer blitzblauen Couture-Robe von Designerlabel LASKARI. Mirjam Weichslebraun: Die ORF-Moderatorin führte in einem märchenhaften Couture-Kleid in der Trendfarbe Puderrosa durch den Abend. Zoryana Kushpler: Die Opernsängerin entschied sich für eine goldene Robe von Alexis F. Gonzalez. Leni Klum: Die Tochter von Heidi Klum erschien in einer atemberaubenden Paillettenrobe in der Trendfarbe Chocoate-Brown. Silvia Schneider: Bei ihrem ersten Opernball-Auftritt als Moderatorin trug Silvia Schneider eine eigene Kreation, die sie in Zusammenarbeit mit Couturier Liliya Semenova entworfen hat. Larissa Marolt: Larissa Marolt trug ein Signature-Eva-Poleschinski-Tüllrobe. Teresa Vogl: Die Moderatorin setzte auf eine zweiteilige Couture-Robe bestehend aus einem Body und einem schwingenden Ballrock. Kristina Worseg: Die Top-Zahnärztin ließ sich ihr Kleid vom Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz bemalen. Candice Swanepoel: Das "Victoria's Secret"-Topmodel strahlte in einem eleganten weißen Kleid von Designer Brandon Maxwell. Marion Benda: Marion Benda moderierte in einem eleganten Off-Shoulder-Abendkleid von Talbot Runhof in der Farbe Fuchsia.

Die Top 5 skurrilsten Opernball-Looks

Nina Blum: Ein schräger Look der Extraklasse! Simone Lugner: Ein Kleid, das mehr Fragen aufwarf als Antworten lieferte. Maxi Blaha: Der Schnitt? Fraglich! Corinna Kamper: Ein voluminöses Design mit ungewöhnlichen Details. Christine Reiler: Ein gewagter Material-Mix!

