Harvey Weinstein (72) wurde laut seinem Anwalt nach seiner Rückkehr in New York City ins Krankenhaus eingeliefert.

Der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein wurde nach seiner Rückkehr in New York City für eine Reihe von Tests ins Krankenhaus eingeliefert, erklärte dessen Anwalt am Samstag. Ein Berufungsgericht hob seine Verurteilung wegen Vergewaltigung aus dem Jahr 2020 auf und erklärte es für nichtig. In Hollywood war das Entsetzen über diese überraschende Wende im "Metoo"-Urteil groß.

Sein Rechtsanwalt Arthur Aidala erklärte, Weinstein sei nach seiner Ankunft in Rikers Island (einer Gefängnisinsel) am Freitag in das Bellevue Hospital in Manhattan verlegt worden. "Sie haben ihn untersucht und nach Bellevue geschickt. Es scheint, als bräuchte er viel Hilfe - physisch. Er hat viele Probleme. Er macht alle möglichen Tests. Er ist gesundheitlich so etwas wie ein Zugunglück", so der Anwalt.

Berufungsgericht hob Urteil auf

Ein Berufungsgericht hatte am Donnerstag die historische Verurteilung Weinsteins von 2020 überraschend aufgehoben. Mit knapper Mehrheit befand das Gremium, dass bei dem damaligen Prozess Verfahrensfehler gemacht wurden.

Es ging damals vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oralsex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben. Tatsächlich stützte sich die Staatsanwaltschaft bei dem weltweit beachteten Fall auch auf eine Reihe von Zeuginnen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwarfen, die allerdings nicht Teil der Anklage waren. Damit sollte aufgezeigt werden, dass die Taten Weinsteins einem wiederkehrenden Muster folgten.