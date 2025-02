67. Wiener Opernball: So günstig ist Leni Klums Opernkleid

Leni Klum beweist beim Wiener Opernball, dass ein glamouröser Auftritt nicht die Welt kosten muss. Wie viel die Robe tatsächlich gekostet hat, das verraten wir Ihnen hier.

Der Wiener Opernball ist für Glamour, Glanz und atemberaubende Roben bekannt. Man könnte meinen, dass man für einen solchen Abend tief in die Tasche greifen muss. Doch es zeigt sich: Vor allem Models haben offenbar ein Händchen dafür, traumhafte Ballkleider zu finden, die schick aussehen, aber das Konto nicht in den Abgrund reißen.

So sorgte nicht nur Candice Swanepoel für Aufsehen mit einer vergleichsweise erschwinglichen Designerrobe, sondern auch Leni Klum bewies, dass man für einen Wow-Auftritt nicht gleich ein Vermögen ausgeben muss.

Leni Klums Schnäppchen-Deal

Leni Klum erschien beim Wiener Opernball in einem eleganten schwarzen Off-Shoulder-Paillettenkleid von Designer Roland Mouret. Preislich liegt das edle Stück bei überschaubaren 1.060 Euro – und damit deutlich unter den Summen, die für Ballroben normalerweise über die Theke gehen. Der Look: schlicht, aber effektvoll. Der Schnitt: edel, aber nicht überladen. Kurz gesagt: Ein echtes Fashion-Statement, das beweist, dass es nicht immer Haute Couture für fünfstellige Beträge sein muss.

© Tischler ×

Models scheinen also nicht nur in Sachen Laufsteg, sondern auch beim Budget-Ballroben-Shopping ein Talent zu haben. Während andere Gäste wahrscheinlich ein kleines Vermögen in ihre Outfits investieren, zeigen Leni Klum und Candice Swanepoel, dass Eleganz nicht immer ein Loch in die Geldbörse reißen muss.