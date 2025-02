Alle waren überrascht, dass Leni Klum plötzlich Walzer tanzte.

Leni Klum schien ihren ersten Opernball sehr zu genießen. Die Modeltochter von Heidi Klum feierte bei der Edelveranstaltung mit, gab Interviews und kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.

Darum dieses Kleid

Klum verriet am roten Teppich gegenüber oe24.tv-Moderatorin Bianca Speck, wie sie ihr Kleid ausgewählt hat: "Das hat mir einfach am besten gepasst; es hat einen großen Ausschnitt, was ideal ist, damit der schöne Schmuck gut zur Geltung kommt." Jenes Geschmeide stammte übrigens von Swarovski.

© Tischler ×

Tänzchen wagen

Gegen Ende ihres Ballabends wollte Klum unbedingt noch tanzen und stürmte mit ihren Begleitern auf die Tanzfläche. Doch mit wem walzern, wenn keiner weiß, wie es geht? Klum fragte kurzerhand eine der Debütantinnen, ob sie ihr behilflich sein könne und ein Tänzchen wagen wolle.

Video zum Thema: Leni Klum | Starauflauf beim Wiener Opernball 2025

Allererster Ball

Eine Debütantin aus Klagenfurt, Christina Habenicht war die Auserwählte, die gegenüber der kleinen Zeitung über Klum sagte: "Sie hat mir erzählt, dass es ihr allererster Ball ist und sie unglaublich begeistert von der Eröffnung war“. Zudem gab es Komplimente fürs Krönchen und für Christina.