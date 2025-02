Am Opernball sprach Corinna Kamper mit oe24 über die anstehende Hochzeit.

Das "Dancing Stars"-Paar Corinna Kamper und Danilo Campisi zeigte sich in Feierlaune am Operball.

Corinna, die in einer extravaganten Robe mit Samtoberteil und meerblauem Rock antanzte verriet: "Wir haben ein Datum für unsere Hochzeit nächstes Jahr!" Wann genau, das wollen sie aber nicht verraten, jedoch soll es in einer warmen Jahreszeit stattfinden. Nur der engste Kreis der beiden Verliebten soll dabei sein, wenn dies Ja sagen. Gefeiert wird in der Steiermark.

Kamper fügte noch hinzu: "Man muss auf das Budget achten. Denn Hochzeiten sind teuer."