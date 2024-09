Die zwei waren in Frühstück bei mir zu Gast und sprachen über ihre Liebe.

Das sympathische Dancing Stars-Paar, Rennfahrerin Corinna Kamper und Profi-Tänzer Danilo Campisi gaben gestern im Frühstücks-Talk bei Claudia Stöckl tiefen Einblick in ihre Liebesbeziehung.

Mehr zum Thema

Liebesbeweise

Die zwei frisch Verlobten verrieten, dass sie 2026 in der Südsteiermark heiraten wollen, an einem noch geheimen Datum im Sommer. Mit täglichen Kleinigkeiten halten sie ihre Liebe frisch, sagen einander liebevolle Worte zum Beispiel, so Kamper.

Konflikte

Wo liebe, da auch manchmal Konflikte. Wie ist es bei den beiden, wenn sie Konflikte zu bewältigen haben? Campisi gibt ein einfaches Rezept: "Reden, reden, reden." Und bekräftigt: "Wir reden offen über alles. Ich werde versuchen, jeden Tag mit kleinen Gesten diese Liebe frisch zu halten. Es gibt immer einen Weg, ein Lächeln hervorzuzaubern."