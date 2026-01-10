TV-Moderatorin verliert Auge bei Feuerwerk

Die 55-jährige Moderatorin Andrea Plewig hat bei einem Unfall in der Silvesternacht ihr linkes Auge verloren.

Deutschland. Andrea Plewig, die jahrelang durch die Astro-TV-Sendung "Leichter leben" führte, hat an Silvester bei einem Feuerwerksunfall in ihrem Garten ihr Augenlicht auf dem linken Auge verloren. Die 55-Jährige wollte ein Feuerwerk mit ein paar Raketen und drei Batterien zünden. Trotz sorgfältiger Vorbereitung – Kinder weggeschickt, Zündschnüre freigelegt – traf sie die Druckwelle einer Batterie. "Sie ging sofort los, ich stand noch da. Die Druckluft vor der Explosion hat mich im Auge getroffen. Plötzlich lag ich auf dem Boden", schildert sie die schrecklichen Ereignisse der Silvesternacht gegenüber "Bild". Nach zwei Operationen teilten ihr die Ärzte mit, dass sie ihr Augenlicht auf dem linken Auge für immer verloren hat.

Via Instagram teilt Plewig nun eine Petition für ein Böller-Verbot in Deutschland. Sie betont, dass jedes Jahr zahlreiche Menschen durch Feuerwerkskörper schwer verletzt oder getötet werden, und möchte auf die Gefahren aufmerksam machen.

Der Silvester-Unfall ist für Plewig nicht das erste schwere gesundheitliche Ereignis. Seit Sommer 2024 kämpft sie gegen Brustkrebs und absolvierte erst Ende 2025 ihre letzte Chemotherapie. Wie Plewig gegenüber "Bild" berichtet, steht im Februar noch eine angleichende Brust-OP bevor. "Aber ich bin endlich krebsfrei", sagt sie gegenüber der deutschen Zeitung.

Trotz dieser Schicksalsschläge zeigt sie sich mutig und entschlossen, ihre Geschichte öffentlich zu machen, um andere zu warnen und zu sensibilisieren. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer engen Freundin, TV-Star Vera Int-Veen (bekannt aus der Talkshow "Vera am Mittag").

Plewigs Fazit: "Man kann das Jahr auch ohne Böllerei gut begrüßen …"