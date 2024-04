Corinna Kamper: "Ich war noch nie so glücklich"

Das "Dancing Stars"-Traumpaar ist seit einem Jahr zusammen und glücklicher denn je

Seit einem Jahr sind die bildhübsche Rennfahrerin Corinna Kamper und der smarte Profitänzer Danilo Campisi ein Herz und eine Seele. Nach wochenlangem medialen Versteckspiel machten die beiden ihre Liebe offiziell und sind seither unzertrennlich.

© ORF/Günther Pichlkostner ×

„Ich war in meinem Leben noch nie so glücklich“, schwärmt Kamper im Gespräch mit oe24. Mit ihrem Danilo kann sie sich auch Hochzeit und Nachwuchs sehr gut vorstellen. Überstürzen will das Paar aber nichts. „Wir lassen die Dinge auf uns zukommen“, grinst Kamper, der man ihr Glück schon von Weitem ansieht.

Die Markenbotschafterin der Alpine-Automarke strahlt, wann immer man sie sieht, über das ganze Gesicht.