Thomas Anders verliert im ORF kurz die Fassung

Bei der ORF/ZDF-Sendung "Schlagerchampions" kam es am Samstag zu einem unerwarteten Moment rund um Thomas Anders.

Moderator Florian Silbereisen präsentierte am Samstag live im ORF und der ARD die Sendung "Schlagerchampions". Er holte die Schlager-Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben, auf die Bühne.

Kurz nach Beginn der Show erhielt Modern-Talking-Legende Thomas Anders gleich sechs Auszeichnungen für die Neuaufnahmen seiner legendären Modern-Talking-Hits. Diese Mehrfach-Ehrung traf den Musiker wohl unvorbereitet, denn dieser zeigte sich kurz überfordert. Spontan reagierte er mit den Worten "Lasst mich in Ruhe".

Kurz wirkte es so, als wolle Anders sogar die Bühne verlassen. Aber der kurze Überraschungsmoment legte sich bei dem legendären Musiker schnell wieder. Produzent Christian Geller überreichte ihm die goldenen Schallplatten. Anders hielt daraufhin eine Dankesrede.