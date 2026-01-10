Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Silbereisens "Schlagerchampions"
© ORF/Screenshot

Kritik im Netz

Fans zerreißen Silbereisens Schlager-Show

10.01.26, 21:39
Teilen

Im Netz gab es nach nur wenigen Minuten viel Kritik für Florian Silbereisens Awardshow.

Florian Silbereisen feiert heute live im ORF und der ARD die "Schlagerchampions". Die erfolgreichsten Schlagerstars des Jahres werden ausgezeichnet. Doch schon nach wenigen Minuten fiel die Reaktion vieler TV-Zuschauer auf die Sendung deutlich negativ aus. In sozialen Netzwerken hagelte es Spott und Kritik: "Wiederholt die ARD jetzt gerade die Silvestershow oder ist das was Neues?", schreibt ein X-User. Die Show werde als "Fest der üblichen Verdächtigen" bezeichnet, einige Nutzer fragten sogar, ob es sich um Satire handele. Auch Vergleiche mit früheren Sendungen und bissige Kommentare dominierten die Diskussion.

Neben der deutlichen Ablehnung gab es jedoch auch vereinzelte positive Stimmen. Einige Fans lobten die Stimmung und Silbereisens Auftritt. Zudem sorgte das angekündigte Comeback von Helene Fischer für Vorfreude.

Bereits im Vorfeld war die Sendung wegen der Gästeliste kritisiert worden. Es würden immer wieder die gleichen Künstler auftreten. Silbereisen wies diese Vorwürfe in einem "Blick"-Interview zurück und betonte, er habe über Jahre vielen neuen Künstlern eine Plattform geboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden