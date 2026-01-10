Fans zerreißen Silbereisens Schlager-Show

Im Netz gab es nach nur wenigen Minuten viel Kritik für Florian Silbereisens Awardshow.

Florian Silbereisen feiert heute live im ORF und der ARD die "Schlagerchampions". Die erfolgreichsten Schlagerstars des Jahres werden ausgezeichnet. Doch schon nach wenigen Minuten fiel die Reaktion vieler TV-Zuschauer auf die Sendung deutlich negativ aus. In sozialen Netzwerken hagelte es Spott und Kritik: "Wiederholt die ARD jetzt gerade die Silvestershow oder ist das was Neues?", schreibt ein X-User. Die Show werde als "Fest der üblichen Verdächtigen" bezeichnet, einige Nutzer fragten sogar, ob es sich um Satire handele. Auch Vergleiche mit früheren Sendungen und bissige Kommentare dominierten die Diskussion.

Neben der deutlichen Ablehnung gab es jedoch auch vereinzelte positive Stimmen. Einige Fans lobten die Stimmung und Silbereisens Auftritt. Zudem sorgte das angekündigte Comeback von Helene Fischer für Vorfreude.

Bereits im Vorfeld war die Sendung wegen der Gästeliste kritisiert worden. Es würden immer wieder die gleichen Künstler auftreten. Silbereisen wies diese Vorwürfe in einem "Blick"-Interview zurück und betonte, er habe über Jahre vielen neuen Künstlern eine Plattform geboten.