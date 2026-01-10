Beliebtes RTL-Fomat "Prominent" gestrichen: Moderatorin bricht in Tränen aus

Das beliebte VOX-Magazin „Prominent!“ wird nach zwei Jahrzehnten(!) eingestellt. Die Moderatorin äußerte sich kurzerhand in ihrer Insta-Story und macht deutlich: Sie ist tief getroffen, verliert ihren Job und weiß einfach nicht mehr weiter!

RTL kürzt wo es nur geht und streicht eine seiner beliebtesten Sendungen im Programm – mit spürbaren Folgen für den Sonntagabend. Das Society-Magazin „Prominent!“ wird abgesetzt. Hunderte sind vom Stellenabbau im Sender betroffen.

Die Sendung lief seit 2006 bei VOX und endet bereits am 11. Jänner. Besonders betroffen ist Moderatorin Laura Dahm (39), die seit 2018 das Gesicht des Formats war.

"Habe keinen Job mehr"

Auf Instagram reagierte sie emotional auf das Aus. Die Entscheidung traf sie nach eigenen Angaben überraschend. Schwerer wiegt jedoch: Dahm verliert nicht nur ihren Moderationsjob, sondern auch ihre Stelle hinter der Kamera. „Ich habe keinen Job mehr“, erklärte sie unter Tränen, da sie gleichzeitig auch Redakteurin war.

"Weiß nicht, wie es weitergehen soll"

Wie es für sie weitergeht, ist offen. Dahm bleibt zwar weiterhin beim Radiosender 1Live tätig, räumt aber ein: „Ich weiß erst mal nicht, wie es weitergehen soll.“

Für die Zuschauer endet damit eine TV-Ära. Nach fast 20 Jahren verschwindet eines der bekanntesten deutschen Society-Formate endgültig vom Bildschirm.