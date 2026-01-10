Giovanni Zarrella klaut „ZDF-Fernsehgarten”-Gelände für neue Show

TV-Sensation: Giovanni Zarrella wird erstmals eine eigene Open-Air-Show direkt aus dem legendären „ZDF-Fernsehgarten“ präsentieren. Damit betritt der Sänger und Moderator ein Terrain, das seit Jahrzehnten eng mit Andrea Kiewel verbunden ist.

Wie das Portal schlagerprofis.de berichtet, wird Giovanni Zarrella am 8. August eine Open-Air-Show aus dem „ZDF-Fernsehgarten“ moderieren.

Er betritt Kiewel-Territorium

Die Ausstrahlung ist für den 29. August geplant. Für Zarrella ist es ein besonderer Schritt, denn bislang galt das Gelände auf dem Lerchenberg als festes Revier von Andrea Kiewel, die den „Fernsehgarten“ seit Jahren prägt.

Sommer-Show wie beim ZDF

Inhaltlich orientiert sich das neue Format offenbar an erfolgreichen Sommer-Shows des ZDF. Erinnerungen werden an frühere Zeiten wach, als Dieter Thomas Heck mit seinem „Sommerhitfestival“ aus dem „Fernsehgarten“ sendete. Als modernes Vorbild gilt jedoch vor allem Florian Silbereisens „Schlagerbooom Open Air“. Zarrellas Show könnte zudem die übliche Live-Sendung aus der Dortmunder Westfalenhalle in diesem Jahr ersetzen.

Gibt es eine Live-Musik-Premiere?

Brisant ist vor allem die Frage nach der musikalischen Umsetzung. Andrea Kiewel hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass Livemusik im „ZDF-Fernsehgarten“ aus technischen Gründen nicht möglich sei.

Sollte Giovanni Zarrella nun tatsächlich mit Live-Gesang auftreten, würde das die jahrelange Playback-Debatte neu entfachen – und zeigen, was technisch offenbar doch machbar ist.

Zarrella vor erneutem Durchbruch

Für Zarrella selbst markiert die Show einen weiteren Höhepunkt einer bewegten Karriere. Nach dem Ende seiner Band Bro’Sis im Jahr 2006 erlebte der Entertainer eine lange Durststrecke. Erst 2019 gelang ihm der große Durchbruch als Solokünstler, als sein Album in die Charts einstieg und dort zwei Jahre blieb. Im Interview mit der Apotheken Umschau sprach Zarrella später von einer enormen Erleichterung: Der Erfolg habe sich angefühlt, „als würde mir ein Zementblock vom Herzen fallen“.