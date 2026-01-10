Anzeige gegen Verbrecher aus "Kevin allein zu Haus"

Der 68-Jährige soll eine Prostituierte bei sich gehabt haben.

Schwere Vorwürfe gegen Daniel Stern (68), der als tollpatschiger Einbrecher Marv aus den Kult-Filmen „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ berühmt wurde. Wie aus Polizeidokumenten und Berichten amerikanischer Medien hervorgeht, wurde Stern am 10. Dezember 2025 im kalifornischen Camarillo (Ventura County) von der Polizei kontrolliert und mit einer Anzeige („citation“) wegen des Verdachts der Anbahnung von Prostitution belegt.

Der Vorfall spielte sich in einem Hotel in Camarillo ab, wo Stern beim mutmaßlichen Versuch, eine Prostituierte zu engagieren, von Beamten angesprochen wurde. Trotz der ernsten Natur des Vorwurfs wurde der Schauspieler nicht festgenommen, nicht in Gewahrsam genommen und es existiert kein Polizeifoto (Mugshot). Stattdessen erhielt er lediglich die formale Anzeige, wie aus den frei zugänglichen Dokumenten hervorgeht.

© Getty

In Kalifornien gilt das Anwerben sexueller Dienstleistungen als Ordnungswidrigkeit (misdemeanor), die üblicherweise mit einer Geldstrafe oder einer gerichtlichen Anhörung geahndet wird – eine Festnahme ist in solchen Fällen nicht zwingend. Es bleibt offen, ob das Verfahren weiterverfolgt oder eingestellt wird.

Besonders pikant: Der Vorfall ereignete sich mitten in der Weihnachtszeit, einer Phase, in der Sterns „Kevin – Allein zu Haus“-Filme traditionell hohe Einschaltquoten und Streaming-Abrufe verzeichnen. Über den Vorwurf hinaus hat sich Stern bislang nicht öffentlich zu dem Fall geäußert, und auch sein Umfeld reagierte gegenüber Medienanfragen nicht.