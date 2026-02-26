Nach Tod ihres Babys: Reality-TV-Star Lisa Straube spricht über Ehe-Probleme

Lisa Straube und Furkan Akkaya erleben derzeit die wohl schwerste Zeit ihres Lebens: Ihr Sohn Xavi verstarb im Alter von nur vier Monaten. In einem emotionalen Statement gibt Straube nun Einblicke, wie sehr der Verlust auch ihre Ehe prägt.

Lisa Straube und ihr Ehemann Furkan Akkaya, bekannt aus "Temptation Island VIP", verloren am 9. Februar 2026 völlig unerwartet ihren jüngeren Sohn Xavi. Der Junge wurde nur vier Monate alt. Für das Paar und ihren älteren Sohn Emilio änderte sich an diesem Morgen alles. Während sie für ihr erstes Kind im Alltag stark bleiben wollen, kämpfen sie selbst mit tiefer Trauer.

Am 25. Februar veröffentlichte Straube ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie und ihren Mann eng umschlungen zeigt. Dazu schrieb sie offen über die Belastungen der vergangenen Wochen. "Wir streiten, aber wir lieben umso mehr", heißt es darin.

Weiter richtet sie sich direkt an ihren Ehemann und beschreibt ihre Dankbarkeit: Ohne ihn und ihren "großen" Sohn Emilio würde sie diese Zeit nicht überstehen. Trotz Wut, Trauer und Konflikten finde das Paar immer wieder zueinander zurück.

Lisa Straube und Furkan Akkaya © Getty

Schwangerschaft mit Komplikationen

Bereits die Schwangerschaft mit Xavi war von gesundheitlichen Sorgen begleitet. Im sechsten Monat habe sie starke Wehen und einen geöffneten Muttermund gehabt. Damals sei ihr gesagt worden, dass ihr Baby möglicherweise nicht überleben werde, sollte der Vorgang nicht gestoppt werden können.

© Instagram/lisa.straube

Die Ärzte konnten die Wehen schließlich stoppen, Straube musste sich jedoch strikt schonen. Im September 2025 kam Xavi schließlich gesund zur Welt.

Was ist SIDS?

Nach Angaben des Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit spricht man vom Plötzlichen Säuglings- oder Kindstod, wenn ein zuvor gesundes Baby unerwartet und ohne erkennbare Ursache stirbt. Die meisten Fälle treten zwischen dem zweiten und fünften Lebensmonat auf, Jungen sind etwas häufiger betroffen.

© Instagram/lisa.straube

Eine eindeutige Ursache gibt es bislang nicht. Fachleute gehen davon aus, dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, damit es zu einem sogenannten Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) kommt.

Der Verlust ihres Sohnes wird das Leben von Lisa Straube und Furkan Akkaya für immer prägen. Inmitten der Trauer setzen sie nun vor allem auf Zusammenhalt als Familie.