Verstappen Hamilton Norris
© Getty

Bei Test-Fahrten

Nach Verstappen-Kritik: Fahrer-Aufstand in der Formel 1

13.02.26, 16:41
Nach der scharfen Kritik von Max Verstappen an den neuen Formel-1-Autos bekommt er von prominenten Rivalen Unterstützung. 

Diese Woche steigen in Bahrain die ersten offiziellen Testfahrten der Formel 1 in Sakhir (Bahrain). Es ist das erste richtige Kräftemessen der Teams nach der großen Reglement-Änderung, die ab dem WM-Start in Australien am 8. März gültig ist.

Doch gleich zu Beginn der Tests übte Superstar Max Verstappen scharfe Kritik an den neuen Autos und meinte, dass es wie "Formel E auf Steroiden" sei. Aussagen, die schon für jede Menge Wirbel gesorgt haben.

Doch der entthronte Weltmeister ist nicht der einzige, der Kritik an den neuen Systemen übt. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass einige Kurven etwa im 1. oder 2. Gang zu fahren sind, die früher in höheren Gängen funktioniert haben.

Frust bei Hamilton

Auch Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton machte seinem Frust Luft. "Das ist nicht, worum es beim Rennfahren geht", kritisiert der Ferrari-Star. Ihm zufolge werden viele Fahrer angehalten sein, sehr spritsparend zu fahren. "Wir müssen in die niedrigen Gänge schalten, weil wir nicht genug Energie für die Batterie zurückgewinnen können", fällt das Fazit des Briten vernichtend aus.

hamilton
© Getty Images

Er wurde auch gefragt, ob es denkbar wäre, dass das schnellste Auto am Weg zum Sieg der Sprit vor Rennende ausgehen könne. "Ich weiß es nicht", gab er resignierend zu. Ihm zufolge wird das Energiemanagement der Schlüssel zum Erfolg sein und der Fahrer, dem das am besten gelingt, wird gewinnen, so die Expertise des 41-Jährigen.

Klar ist aber, dass die Fahrer alles andere als glücklich mit den neuen Boliden sind und der nächste Wirbel wohl nicht weit weg ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
