Hamilton-Hammer: Insider deutet Vertragsauflösung bei Ferrari an

Lewis Hamilton sorgt mit den offiziellen Dates mit Kim Kardashian derzeit für Schlagzeilen. Ein Insider hat aber eine schaurige Prognose für den Rekord-Weltmeister der Formel 1.

Lewis Hamilton zählt zu den polarisierendsten Persönlichkeiten der Formel 1. Mit sieben Weltmeister-Titeln sammelte er genauso viele wie Michael Schumacher, und auch abseits der Strecke sorgt er mit seinen Dates immer wieder für Schlagzeilen. Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass der 41-jährige Ausnahme-Könner und Reality-Superstar Kim Kardashian daten.

Für Hamilton endlich wieder positive Schlagzeilen nach dem Horror-Jahr bei Ferrari. Während sein Wechsel von Mercedes zum italienischen Traditionsrennstall zum Start in die abgelaufene Saison gefeiert wurde, ist das Resultat allerdings ernüchternd.

Im Sprint von China, der zweiten Station im Rennkalender, konnte er zwar gewinnen. Danach ging es aber stetig bergab. Erstmals fuhr der Brite in keinem einzigen Grand Prix aufs Podest, ein absolutes Horror-Jahr für den Rekord-Weltmeister.

Rätselraten vor WM-Start

Vor der kommenden WM, die am 8. Jänner mit dem Grand Prix von Australien eröffnet wird, tappen viele Teams noch im Dunkeln. Bei den Geheim-Tests in Barcelona soll Hamilton die schnellste Runde absolviert haben. Eine Meldung, die Fans hoffen lässt, allerdings weiterhin keine Sicherheit gibt.

Denn Aston Martin hat etwa an den ersten drei Tagen nur 50 Runden absolviert, und viele Fahrer haben noch nicht alles gezeigt, was in den Boliden steckt. Berichten zufolge soll aber Mercedes, wie vermutet, die Nase vorne haben.

Ferrari-Durststrecke

Doch auch Aston Martin, McLaren und Red Bull dürften wieder an der Spitze mitmischen. Nur von Ferrari spricht erneut niemand. Nach Platz 6 2025 in der Fahrerwertung meinte Hamilton nach dem ersten Abtasten, dass er mit dem Auto wieder "etwas mehr Spaß" hatte. Die Chancen auf den ersten Fahrer-Titel für Ferrari seit Kimi Räikönnen 2007 sind dennoch nicht sehr hoch.

Doch ein ehemaliger Weltmeister befürchtet nun etwas ganz anderes. Damon Hill, Champion der Saison 1996 und Sky-Experte, ahnt, dass Hamilton sogar seinen Vertrag noch vor dem Saisonende auflösen wird. "Wenn die nächste Saison verläuft wie die vorherige, glaube ich nicht, dass er die Freude verliert", so Hill.

Der Brite legt sogar noch nach: "Er muss nicht dort sein und Punkte für Leclerc holen." Doch damit nicht genug, während Hamilton weiter auf seinen neuen Renn-Ingenieur wartet, entließ er noch vor der Saison die nächste enge Vertraute. Laut "The Times" hat er die Zusammenarbeit mit seiner Pressesprecherin Gabriela Kwaku Yeboah beendet. Ruhe kehrt auf diese Art auch einen Monat vor dem WM-Auftakt nicht ein.