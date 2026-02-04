Horror-Serie! Austria jagt ersten Bullen-Sieg seit 2014

Endlich rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Zum Auftakt wartet auf die Austria der ultimative Härtetest beim Angstgegner. Die Statistik vor dem Duell spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Es geht wieder los auf Österreichs Fußballplätzen. Der FC Salzburg eröffnet das Frühjahr am Freitag (20.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) mit dem Heimspiel gegen den FK Austria Wien. Für die Gäste aus Wien-Favoriten wird die Reise in die Mozartstadt traditionell zur absoluten Herkulesaufgabe.

Historische Durststrecke der Austria

Die Zahlen vor dem Duell verheißen nichts Gutes für Violett. Die Salzburger sind seit unglaublichen 23 Bundesliga-Spielen gegen die Austria ungeschlagen. Noch nie zuvor mussten die Wiener eine derart lange sieglose Serie gegen einen einzigen Gegner hinnehmen. Besonders bitter sieht die Bilanz in der Fremde aus. Der letzte Auswärtssieg der Veilchen in Salzburg datiert vom September 2014.

Heimstärke trifft auf Startserie

Salzburg präsentiert sich in dieser Saison als absolute Macht im eigenen Stadion. Die Bullen holten zu Hause bereits 17 Punkte und trafen in acht von neun Partien mindestens doppelt ins Netz. Doch die Austria klammert sich an einen statistischen Hoffnungsschimmer. Die Wiener sind seit sechs Spielen zum Jahresauftakt ungeschlagen und verloren das erste Spiel nach der Pause zuletzt 2019.

Meilenstein für Stephan Helm

© Gepa

Für einen Akteur an der Seitenlinie wird der Abend unabhängig vom Ergebnis speziell. Austria-Coach Stephan Helm absolviert sein 50. Spiel als Trainer der Veilchen in der Bundesliga. Er ist damit der erste Betreuer seit Thorsten Fink vor acht Jahren, der diese Marke beim FAK erreicht. Ob er das Jubiläum mit einem Punktgewinn beim Angstgegner feiern kann, bleibt abzuwarten.