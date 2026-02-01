41 Messer am Yppenplatz abgenommen: Waffenverbot bleibt

Die Waffenverbotszone am Yppenplatz wird Verlängert. 41 Messer wurden dort bis 25. Jänner abgenommen.

Ursprünglich hätte die Waffenverbotszone am Yppenplatz Anfang Februar enden sollen, nun wird sie bis 3. Mai verlängert. Auch die zusätzliche Schutzzone im Bereich des Platzes sowie der angrenzenden Spiel- und Parkanlagen gilt weiter, vorerst bis 2. August. Seit dem Start am 1. August bis zum 25. Jänner wurden bereits 41 Waffen sichergestellt. Die Polizei spricht von spürbarer Wirkung und hat davor gewarnt, die Zonen zu früh zu beenden. Andernfalls drohe eine rasche Verschlechterung der Lage.

Bezirkschefin fordert mehr Polizei vom Bund

"Die weitere Verlängerung halte ich nach wie vor für einen wichtigen Schritt in einer Reihe gemeinsamer Bemühungen von Bezirk, Polizei und Stadt, um die Situation nachhaltig zu verbessern", betont Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ), die sich eine weitere Verlängerung über August hinaus vorstellen kann im ORF-Interview. Zugleich fordert sie mehr Unterstützung vom Bund. "Uns fehlt eine Sache, die seit vielen Jahren sehr essenziell ist, nämlich einfach eine genügende Anzahl an Polizisten und Polizistinnen“, betont Lamp gegenüber „Wien heute“.